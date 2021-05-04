蔡政府力推司法改革，還大動作召開司改國是會議確定方向，但國民黨智庫國家政策研究基金會4日由文化大學法律教授吳盈德（後排中）公布最新民調，52.5％民眾不信任司法公信力，更有57.6％民眾認為現行司法仍存有「有錢判生、無錢判死」的不公平審判情形。（張鎧乙攝）

蔡政府力推司法改革，還大動作召開司改國是會議確定方向，但國民黨智庫國家政策研究基金會4日公布最新民調，52.5％民眾不信任司法公信力，對此，立委葉毓蘭（如圖）表示，「一點都不意外！」，她以民進黨趙介佑案為例，認為司法對特定人非常非常寬容，「讓人可以把警察當空氣！當塑膠！」（張鎧乙攝）

國民黨立委葉毓蘭上午參加智庫司法改革滿意度民調記者會。（趙婉淳攝）

蔡政府力推司法改革，但國民黨智庫今天公布最新民調顯示，近8成4民眾仍不了解蔡英文總統司法改革理念，僅4成3對司改有信心，過半民眾對司法不信任，也不相信法官會公正審判。藍委葉毓蘭說，原以為是石木欽案的墮後效應，後來發現不是如此，從趙介佑案可看出警察縱容，且整個司法碰到趙介佑變得無比軟弱，人民不信任司法，莫此為甚。

國民黨智庫今天公布蔡政府執政5年司法改革的民調，結果顯示，52.5％民眾不信任司法的公信力，57.6％不相信法官會公正審判，52.6％不相信大法官能客觀公正釋憲。

藍委葉毓蘭說，民眾對司法普遍沒有信心，司法院原本認為是石木欽案延伸的「墮後效應」，但她最近發現並非如此，「感謝北投趙家幫賣力演出，趙介佑非常囂張，不只把警察當空氣、塑膠，其惡行被披露後，終於了解原來司法對趙也是特別寬容」。

葉毓蘭指出，有如皇后般貞操的司法變得如此不堪，富商翁茂鍾和前公懲會委員長石木欽案，牽扯出司法界醜聞，如此荒謬的司法案件不斷上演，不知道的還更多。

葉毓蘭還說，她在立院發現政治對審判干預更加赤裸，尤其是立法權，她舉例，內政部在政黨法施行後要求婦聯會轉型，但台北高等行政法院因人團法要求內政部暫緩，未料民進黨團立刻提案刪除相關規定，好讓法院失去法律依據，所幸她提對案成功擋下民進黨團欲侵犯結社自由與法官審判獨立的修法。

另外，葉毓蘭說，法官法規定，申請法官評鑑是3年，但矛盾的是，法官組織法規定開庭的錄音錄影只保存2年，其中有1年落差，使得當人民質疑法官不公時，會出現死無對證的狀況。

(中時 )