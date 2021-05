華爾街名言「Sell in May and go away」意謂5月後的美股往往不如預期,警示投資者應該要趁早離開市場避免虧損,然而美分析師卻認為這句名言在今年不太適用,若投資者太早離開股市,只會虧大了。

根據CNBC報導,美股在結束11月至4月的旺季後,剩下的6個月進入淡季,成長幅度不如預期,研究機構Cornerstone Macro分析師Carter Worth表示,過去10年來,11月至4月道瓊平均漲幅為27.5%,但隨後5月至10月的平均漲幅只有2.9%,確實不如5月前強勁。

儘管如此,Carter Worth認為依照季節進行投資是錯誤的決定,「亮眼的6個月後,市場進入疲軟期是很正常,但依照目前的策略與狀況,繼續待在股市是最適合的決定。」

瑞士信貸首席美股分析師Jonathan Golub持相同看法,直說:「任何可以押韻的投資策略都是錯誤的,市場雖出現疲軟跡象,但今年狀況特殊,太早離開股市是投資者最大的錯誤,最好不要過早離開。」

Jonathan Golub呼籲投資人不要太早離開股市,同時預測標普500能在年底前站上4600點大關,「根據財報季的狀況,各大企業的預測都比我們預期的還要高22%,這是前所未聞的,顯示經濟數據很驚人。」

(中時新聞網)