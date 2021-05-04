華爾街名言「Sell in May and go away」意謂5月後的美股往往不如預期，警示投資者應該要趁早離開市場避免虧損，然而美分析師卻認為這句名言在今年不太適用，若投資者太早離開股市，只會虧大了。

根據CNBC報導，美股在結束11月至4月的旺季後，剩下的6個月進入淡季，成長幅度不如預期，研究機構Cornerstone Macro分析師Carter Worth表示，過去10年來，11月至4月道瓊平均漲幅為27.5％，但隨後5月至10月的平均漲幅只有2.9％，確實不如5月前強勁。

儘管如此，Carter Worth認為依照季節進行投資是錯誤的決定，「亮眼的6個月後，市場進入疲軟期是很正常，但依照目前的策略與狀況，繼續待在股市是最適合的決定。」

瑞士信貸首席美股分析師Jonathan Golub持相同看法，直說：「任何可以押韻的投資策略都是錯誤的，市場雖出現疲軟跡象，但今年狀況特殊，太早離開股市是投資者最大的錯誤，最好不要過早離開。」

Jonathan Golub呼籲投資人不要太早離開股市，同時預測標普500能在年底前站上4600點大關，「根據財報季的狀況，各大企業的預測都比我們預期的還要高22%，這是前所未聞的，顯示經濟數據很驚人。」

(中時新聞網)