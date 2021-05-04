成功大學工學院前院長任期到去年7月底結束，新任院長有2位候選人參與遴選，但其中一位材料系特聘教授廖峻德，遴選過程中遭控論文1稿2投，經學術倫理委員會調查，有瑕疵但認定不違反學術倫理，成大發言人李俊璋表示，調查結果不影響原本遴選作業，原本2名候選人廖峻德與水利系特聘教授詹錢登將再送校長蘇慧貞圈選，新任院長最晚8月1日前上任。

李俊璋指出，學倫會調查結果經校長批示後，全案已送回工學院院長遴選委員會，從法律層面來看，調查結果不影響原本的遴選作業，因此，待校長完成圈選後，新任院長即可立即交接，目前工學院院長由副校長蘇芳慶暫代，依規定，代理最長以1年為限，新任院長必須在8月1日以前產生。

成大指出，原工學院院長李偉賢去年遴選上國立聯合大學校長，任期到去年7月底結束，院內遴選出廖峻德與水利系特聘教授詹錢登，送交蘇慧貞圈選，不過，廖峻德卻遭人檢舉2010年的1篇論文，是與學生等人共同完成，卻1稿2投，涉嫌違反學術倫理，且廖在遴選前撤回其中1稿，也被質疑有明顯疏失。

面對遭質疑1稿2投，廖峻德也向媒體澄清，該期刊2011年刊出後，他就要求撤下未果，從未以這篇論文爭取任何計畫。

(中時 )