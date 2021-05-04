據《衛報》等報導，中國大陸4月29日成功發射長征5號B遙二運載火箭，將天和核心艙成功送上太空，也讓北京有望以「天宮」太空站展開與美國的太空競賽；不過，重達21噸的長征五號核心火箭部分，如今卻在低軌道失控，恐在不受控的情況下重返大氣層。雪上加霜的是，由於無法確定落點，意味著誰將慘遭火箭重砸也無法預知，但可確定的是今夜將經過台灣上空。

報導中指出，長征五號核心部分為長約30公尺、寬5公尺、重達21噸的無人核心模組，日前自大陸海南省發射升空。隨後，長征5號B進入臨時軌道並開始不受控制。

《衛報》表示，長征5B速度約每小時2.76萬公里、高度300公里，約90分鐘就繞行地球1次美軍現已將失控的長征5號核心部分命名為「2021-035B」，並持續監控中，預計今日深夜將行經台灣上空。

哈佛大學的物理學家麥克威爾(Jonathan McDowell)表示，「情況相當不妙，可能會墜落在有人居住的地方」。「上次他們發射長征5B火箭時，巨型長條金屬物自空中墜落，並砸毀象牙海岸的數棟建築物。雖然大部分遭到大氣層焚毀，但仍有數個巨大金屬塊重擊地面。很幸運沒有人受傷」。

自上周末以來，長征5B的高度下降80公里。科學觀測顯示，目前其不受控制、航向不定，加上高速行駛，恐無法預測穿越大氣層後最終落於何地；不過，由於地表有71%為海洋所覆蓋，麥克威爾期盼最終能墜入海中。

但他也強調，長征5B某些碎片在重返大氣層後無法燃燒殆盡，正等於一次小型的航空事故。自1990年以來，就不允許將重達10噸以上的物體故意留在軌道上，並不受控制地重返大氣層；而長征5B的核心部分卻高達21噸，北京無疑有過失責任。

儘管難以預測其落點，但科學家大概研判其軌跡，指出長征5B正穿過紐約、馬德里與北京，再往南方、智利南部與紐西蘭威靈頓等地的上空，可能自任何一個位置重返地球。

考量到其速度，即使軌道只有微小的改變，也會對最終墜落位置產生很大的影響，目前預估可能在5月10日重返地球。麥克威爾表示，一旦掌握具體返回大氣層的日子，專家會在6小時內預測精確著陸時間。

為建構大陸太空站，北京目前訂有11項相關任務，長征5B只是其中一部分。大陸太空站預期將於2022年竣工，重約60噸，較國際太空站小的多。1998年發射的首個國際太空站模組，重達408噸。

不過，大陸太空站擁有擴充站，最多能擴充至6個模組；此外，其也能與大陸衛星通訊。

(中時新聞網)