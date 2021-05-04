今日是農曆3月23日天上聖母聖誕，新北各媽祖廟紛紛舉辦祝壽大典。新北市長侯友宜前往三重義天宮參拜祈福，除恭祝媽祖聖誕千秋，也呼籲宮廟、市民配合防疫。不過，侯友宜要離場時當場抓包一位女信徒未戴口罩，當場叮嚀對方做好防疫，周邊地方人士也疾呼「誰有口罩」，紛紛找救兵，場面尷尬。

侯友宜、民政局長柯慶忠等人今出席義天宮參拜。侯友宜表示，義天宮是三重區重要信仰中心，廟方長年秉持媽祖救苦救難精神，熱心地方公益，近年累計捐贈市府、新北聯醫240萬元護理床、50萬元防疫基金，並捐贈6台單價150萬元的「智慧防疫自助機」給新北市立聯合醫院三重院區，提升醫院防疫能量，同時推動教育文化、福利服務、慈善救濟等工作，迄今捐助各項公益金額多達1億多元，獲績優宗教團體表揚肯定。

柯慶忠表示，新北市主副祀媽祖宮廟約有300間，義天宮不僅香火鼎盛，最大特色是時常有貓咪穿梭廟內，陪香客拜拜、唸經，更被愛貓人士譽為「貓廟」，吸引國內外旅客、媒體到訪，廟方也持續配合政府防疫措施，祭出全程佩戴口罩、酒精消毒、動線管理的策略，降低群聚感染機會。

侯友宜也向市民當場宣導，拜託遶境祈福規模能夠取消、縮小或延期，並將平安餐縮小規模或改為餐盒外帶模式，要求3周防疫高峰期大家齊心防疫。不過正當侯友宜要離開廟裡時，突遇一位年約50歲的女信徒未落實戴上口罩，周邊廟方人員皆相當緊張，紛紛向工作人員討要口罩，女信徒當場遭侯叮嚀，而她也連忙直呼「不好意思」，隨即掏出口罩戴上配合，化解尷尬場面，也讓廟方鬆了一口氣。

(中時 )