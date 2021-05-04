繼紐約等美國數州宣布下月解封之後，佛羅里達州州長德桑提斯（Ron DeSantis）周一簽署了一項行政命令，下令立即中止當地所有現行的防疫緊急命令與相關公衛限制措施。

此前紐約、紐澤西和康乃狄克等美國幾個大州，亦決定自5月19日起解除當地大部分的防疫限制，允許餐廳、健身房等非必要商業設施恢復營業。

受此提振，周一美國零售類股表現亮眼，高檔連鎖百貨公司Dillard's股價飆升9.69%，梅西百貨（Macy's）大漲逾8%，百貨公司Kohl's漲5.39%，Nordstrom漲6%，服飾公司Gap漲逾7%，運動服和鞋類零售商Foot Locker漲逾4%。

佛羅里達是美國人口第三多的州，州長德桑提斯在記者會上表示：「事實是，我們不再處於緊急狀態」，他承認佛州這場抗疫戰尚未完成，但也重申美國的新冠狀病毒感染病例和死亡人數已雙雙下滑。

該州長表示，我認為這是基於證據而去做的事，要求接種疫苗的人繼續戴口罩會破壞對疫苗的信心。根據新規定，私人企業仍可以要求配戴口罩，並繼續實施保持社交距離等防護措施。

德桑提斯周一並簽署了一項法案，將該行政命令編撰入法，於7月1日生效。該措施將中止所有與這場大流行病有關的限制措施，但也禁止採用疫苗護照。

(時報資訊)