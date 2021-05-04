因上游丙烯原料回跌，國內五月份丙酮報價持平，終止連2個月調漲；業者表示，受到上游丙烯成本轉跌，自三月中每噸1200美元，六年高價回落，跌幅逾10%，同步拖累亞洲丙酮報價跟跌，其中中國CFR報價跌破1100美元/噸，為反應國際行情，國內5月丙酮報價終止連2個月漲勢，與上個月持平。

市場人士表示，因亞洲丙烯新產能陸續投產，加上中國當地供應充足，促使市場報價承壓，而上游丙烯價格的下跌，亦減少丙酮的成本壓力，推估後市可能出現回跌。(商品行情網)

(時報資訊)