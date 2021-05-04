《商情》原料回跌 國內丙酮終止連2漲 12:172021/05/04 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因上游丙烯原料回跌，國內五月份丙酮報價持平，終止連2個月調漲；業者表示，受到上游丙烯成本轉跌，自三月中每噸1200美元，六年高價回落，跌幅逾10%，同步拖累亞洲丙酮報價跟跌，其中中國CFR報價跌破1100美元/噸，為反應國際行情，國內5月丙酮報價終止連2個月漲勢，與上個月持平。 市場人士表示，因亞洲丙烯新產能陸續投產，加上中國當地供應充足，促使市場報價承壓，而上游丙烯價格的下跌，亦減少丙酮的成本壓力，推估後市可能出現回跌。(商品行情網) 《商情》中國取消出口退稅 國內鋼筋連6漲 《鋼鐵股》豐興開高盤 鋼筋連6漲 (時報資訊) #丙酮 #回跌 #丙烯 #中國 #上游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中國最低薪資喊漲 5省市率先上調 04:102021/05/04 話題觀察 《類股》反壓洪流宣洩 造紙股東倒西歪 12:342021/05/04 財經 《商情》成本持高 國內MIBK連四漲 11:262021/05/04 財經 台股重挫航運自嗨 護國艦隊狂漲 04:102021/05/04 財經焦點 《商情》黃金亞洲電子盤自2周高點回落 11:092021/05/04 財經 民間消費續旺 NMI連11月擴張 04:102021/05/04 財經要聞 農糧署推廣台灣米 祭LINE酷券買臺灣米標章認證商品享2％回饋 13:112021/05/04 生活 陸與阿根廷將合作生產國藥COVID-19疫苗 11:372021/05/04 國際 報價走堅、法說題材 台塑、台聚集團族群攻堅指標 10:082021/05/03 財經 《盤中解析》殺聲隆隆 萬七byebye 10:352021/05/04 財經 中國平安 將控股新方正集團 04:102021/05/04 全球財經 財經熱門新聞 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 要聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 散戶小心！長榮恐爆天價賠償 傳日本船東提共同海損 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。