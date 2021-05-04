一年一度母親節將至，yes123求職網4日公布最新「職場媽媽疲憊指數與母親節願望調查」指出，職場媽媽今年「最期待的」禮物，在可複選狀況下，前五名分別為：「現金(紅包)」(52.8%)、「按摩椅」(32.1%)、「國內旅遊」(31%)，以及「拍全家照」(30%)、「出國旅遊」(21.7%)。

至於最期待的禮物六到十名，分別為：「百貨禮券」(20.6%)、「智慧型手機」(19.6%)、「健康檢查」(18.6%)，以及「金飾」(17.7%)、「卡片」(15.9%)。

相反的，職場媽媽「最不期待的」母親節禮物，在可複選狀況下，前五名分別是：「廚具」(30.6%)、「花束」(29.6%)、「微整型服務」(25.1%)，以及「家電」(21.3%)、「手錶」(20.2%)。

最不期待的禮物六到十名，則分別是：「名牌包」(19.1%)、「服飾」(18.5%)、「化妝品或保養品」(17.3%)，以及「保健食品」(16.3%)、「平板電腦」(15.3%)。

此外，針對今年母親節的願望，yes123調查顯示，在可複選狀況下，職場媽媽最期盼的依序是：「家人健康」(56.1%)、「小孩懂事聽話」(51.2%)、「真正休息放鬆一天」(49%)，以及「另一半升職加薪」(48.1%)、「有人分擔家務」(38.2%)。

調查並顯示，職場媽媽「最偏好」的蛋糕口味，在可複選狀況下，前五名依序是：「水果」(31.6%)、「巧克力」(30.3%)、「芋泥」(27.7%)，以及「提拉米蘇」(24%)、「冰淇淋」(18.4%)。

上述調查由yes123求職網於2021年4月15日到4月29日，以網路問卷進行抽樣，調查有工作、且育有子女的女性會員，有效問卷共1,182份。

(工商 )