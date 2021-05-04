台鐵1167次南下區間車，上午原訂11時21分從松山站出發開往北湖，未料開到松山火車站時，突竄出大量白煙，嚇得車廂內旅客紛紛奔逃下車，台鐵證實是因為「鬆韌不良」引起，將會拖回修復。

現場民眾表示，事發當下列車已完全停駛，乘客都在月台上等候，煙霧超多，幸好站務人員出面說明，是第五車廂的轉向架故障，所以才產生一些火花並冒煙。目前列車仍停在月台上，台鐵初步調查後證實是「鬆韌不良」所引起。

(中時新聞網)