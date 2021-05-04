快訊》台鐵區間車松山站竄大量白煙 旅客驚逃下車 12:282021/05/04 中時新聞網 蔡炆璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台鐵區間車竄大量白煙停駛，旅客松山站驚逃下車。（圖／維基百科） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵1167次南下區間車，上午原訂11時21分從松山站出發開往北湖，未料開到松山火車站時，突竄出大量白煙，嚇得車廂內旅客紛紛奔逃下車，台鐵證實是因為「鬆韌不良」引起，將會拖回修復。 現場民眾表示，事發當下列車已完全停駛，乘客都在月台上等候，煙霧超多，幸好站務人員出面說明，是第五車廂的轉向架故障，所以才產生一些火花並冒煙。目前列車仍停在月台上，台鐵初步調查後證實是「鬆韌不良」所引起。 武塔站月台施工廠商違規侵入軌道 台鐵重罰30萬解約 行人入侵軌道 台鐵傳平交道事故 台南至保安車站列車延誤 (中時新聞網) #台灣鐵路局 #白煙 #停駛 #下車 #台鐵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》台中捷運綠線通車 沿線重劃區土地交易北熱南也燒 17:232021/04/28 財經 中捷18站 這3站可轉乘台鐵 吸人潮也帶動商機 23:382021/04/29 寶島 台鐵局長杜微升任 王國材期許重拾台鐵光榮 10:432021/04/27 生活 火車乘客鼻血狂噴 55名醫護一擁而上 網笑：飽和式救援 12:272021/04/28 搜奇 確診個案曾搭普悠瑪到宜蘭 台鐵宜蘭站大消毒 11:512021/05/02 生活 黑衣人闖松山分局驚爆畫面遭刪除 警政署怒拔分局長林志誠烏紗帽 13:122021/04/27 社會 《台北股市》玻陶、航運4月大展身手 台股月線拚6連紅 16:152021/04/28 財經 新聞透視》放生式管理 包商吃定台鐵釀悲劇 04:102021/04/25 政治要聞 又出事 太魯閣號撞工人 台鐵再推包商 04:102021/04/25 焦點要聞 台鐵貨車成功站調車時擠壞轉轍器 成立二級緊急應變中心 11:542021/05/04 生活 中時社論》政黑掛鉤 總統不能假糊塗、裝無辜 20:112021/05/03 中時社論 社會熱門新聞 雲林國中妹慘死家中懸案19年 被託夢男大生現身：人名都說了 - 社會 蟑螂之亂嫌犯抓到了 拍照把風18歲女泰山汽車旅館落網 - 社會 可活吞1000隻小強 地表最強「滅蟑暴龍」是牠 - 社會 台東遊艇翻覆2人送醫無大礙 女伴開高叉長裙太吸睛秒歪樓 - 新聞 陸人夫姓「封」為兒取名一個字 老婆嗆：去登記就離婚 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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