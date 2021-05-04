這次的母親節餐會由理事長于子瀠（中）、Yvonne（左）及Maggie（右）兩位美后的參與。（夏米兒提供）

疫情以來，最盛大的感恩母親節曁時尚慈善之夜，於4月29日舉辦，由社團法人世界愛心美后親善協會與台北市榮華獅子會聯合主辦，活動由國際選美策劃大師李毓輝遠距策劃，是國際間難得一見的國際美后交流活動。李毓輝表示，透過這次晚宴拉近世界各地與本會共八個國家聯盟的國際美后關係，同時也透過愛心企業的贊助，帶動協會的力量來募集及分送物資到各個公益單位。

社團法人世界愛心美后親善協會台灣總會理事長于子瀠表示，為了回饋社會，協會內每一個人親力親為地濟弱扶貧，去年度新北分會長陳嬌娘，在龍山寺舉辦了一場發放五百個便當給遊民的慈善活動，受到相當大的迴響。今年這場感恩母親節暨時尚慈善晚宴，讓公益之心齊聚一堂，而選在母親節前夕，舉辦母親節感恩晚宴，感謝最為重要的人母親，由理事長于子瀠帶領大家向身旁的母親傳達感恩之意，同時這一場公益晚宴集結募款及愛心義賣活動邀請諸位貴賓、企業家、藝人、社會上的名人們一同共襄盛舉，進而展現感恩與不忘本的精神。

在世界愛心美后親善協會裡，于子瀠說，每一位選美皇后都不是花瓶，除了美貌以外，更重視才藝，因此親善協會的美后，每一位都是色藝雙絕的美女；親善的部分；台北市榮華獅子會會長鄒春妮認為，取之於社會、用之於社會，因此慈善活動是我們最看重的事，和世界愛心美后國際選美一樣，初衷就是公益，最終目的也是公益，因此每年也都會一起舉辦慈善公益活動。

這次晚宴慈善活動邀請到主要公益贊助商「夏米兒」電商，特別邀請兩位親善美后Yvonne及Maggie參加此活動，她們經營夏米兒電商已經有一段時間，獲得許多粉絲的喜愛與支持，近來也開始拍攝直播節目，希望能分享自己美容保養的經驗；Maggie則從事醫美諮詢工作，很多朋友會向她請教美容相關問題，最關心的話題不外乎皮膚要如何保持光澤，或是讓肌膚光滑柔順的方法；Yvonne以前一直從事芳療師工作，對於女生最喜歡的美容保養、芳香療法很有心得，也希望將她開始學瑜伽後的一些養生方式，不論是健康飲食或是每日靜坐的好處，推薦給大家。有了兩位美后的參與，這次的母親節餐會更添色彩，也歡迎各界愛心人士與社團法人世界愛心美后親善協會副祕書長王婉儀聯繫，共襄盛舉。

(中時 )