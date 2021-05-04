行政院長蘇貞昌頒獎。（陳怡誠攝）

行政院長蘇貞昌頒獎。（陳怡誠攝）

衛福部今日上午舉辦「衛生福利部所屬醫院第八屆優良暨資深典範護理人員」表揚活動，由行政院院長蘇貞昌頒發6名資深典範獎，肯定在第一線犧牲奉獻、努力付出的優秀護理人員。

5月12日是國際護師節，在節日前，蘇貞昌與衛福部長陳時中今天紛紛出席，對於全國熱忱投入照護病人的護理人員，表達敬意與謝意。尤其在疫情仍肆虐全球的時期，台灣可以有這麼好的醫療品質與美好日常，都要感謝這些護理人員的專業與付出。

衛福部指出，所屬醫院共有9026位護理人員，今日表揚活動頒發資深典範、優良、閃亮新人等奬項，共有92位得奬者，個個都是對於護理工作極具熱忱，同時對於提昇照顧品質與護理專業興革創新有具體貢獻，或就護理相關研究發明與專案設計有卓越成就者，足為其他護理人員之表率及學習標竿。

其中榮獲「資深典範奬」的八里療養院護理長賴碧蓮，從事護理工作近23年，在2020年COVID-19疫情肆虐全球，其不畏感染風險，主動參與專機防疫醫療人員行列，出勤2次防疫專機任務，尤其直接入境武漢，負責東方航空航班的防疫工作，在其中不僅要面對兩岸僵持危機、繁瑣溝通過程，更要面對旅客長期待機的焦躁情緒、不安緊張。

賴護理長以巧思創意安撫旅客，在高壓之下仍平安順利帶回所有專機的國人，並且在其後積極透過媒體雲端分享這「疫病在前、距離多遠」的經驗，充分展現護理人員對於生命價值的執著與維護，以及在面對危機、重大災難時，專業付出、辛勞持守的大我精神。賴護理長這樣為護理價值的發光發熱，實在值得作為護理典範及標竿。

榮獲「優良奬」的嘉南療養院護理長劉玉萍，投入護理工作已邁入26年，其對工作盡心熱心，努力爭取病人及家屬權益，深獲肯定；對於創建優質精神疾病照護，亦屢屢發揮護理人員的獨到見解，且提供個別化照護，並以整合跨專業團隊協同機制，提供全人全家的健康照護，以減少慢性精神障礙者及家屬的困境。

榮獲「閃亮新人獎」的澎湖醫院護理師蔡珮瑄，在畢業後即到澎湖醫院服務迄今2年多。面對偏鄉醫療資源相對缺乏的情況，其仍展現專業積極的熱忱及負責盡責的精神並積極回應家屬病人的需求，讓護理照護不只是護理，深獲家屬及醫護團隊同仁的肯定讚賞。

依據衛生福利統計，目前台灣共有17萬9千多位護理人員，分別在醫院、診所、長照機構、居家護理所、學校、各縣市衛生局所或社福機構等不同領域，為病人或社區民眾提供各項急性、慢性或健康促進專業護理服務。

陳時中說，尤其在疫情、長期照顧的照顧需求越來越多的時期，惟有堅持高品質的護理服務，才是提昇各項照護品質的根本。故衛生福利部多年來為照顧國人健康，亦針對提昇護理品質、改善護理執業環境及提高護理待遇等工作不餘遺力。

陳時中表示，舉辦優良護理人員表揚活動，不但能鼓勵及肯定這些表現優異的護理人員，更能激勵所有護理人員的服務熱忱，發揮南丁格爾的精神，持續為照護民眾健康而努力。

(中時 )