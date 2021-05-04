淨竹文教基金會董事長林聖崇（左起）、律師詹順貴、中興大學環工學系教授莊秉潔等4日出席《減煤、非核與生態兼顧 支持三接外推方案》記者會，表達支持政府提出「外推方案」，並呼籲雙方能以對話代替對決，莫讓藻礁公投走到零和。（劉宗龍攝）

行政院昨天推出第三天然氣接收站外推方案，將把工業港再外推455公尺，引發環團討論，藻礁公投推動聯盟再次強調外推方案無法解決大潭海象不佳的問題，且在生態敏感區大規模開發，仍有生態破壞疑慮，對此，中興大學環工系教授莊秉潔表示，2025非核時程已經確定，如果無法興建三接勢必要多燃燒煤炭，但目前中火、麥寮、興達都有空汙許可量等問題，如果不興建三接政府勢必要在違法啟動燃煤或重啟核能中二選一。

莊秉潔指出，為何要選在觀塘設置三接，主要是2025非核時程已經確定，而每個儲槽要興建4年，目前觀塘有快蓋好的2個儲槽，其他的替代方案勢必無法如期蓋好，按目前公投主文可能連儲槽都無法使用，要站在反藻礁公投這邊，否則無法順利達到2025非核減煤的時程。

至於風浪過大的問題，莊秉潔坦言，觀塘港的風浪比台北港或林口港來的大，每年可能會有一些天數無法營運，但總比2個儲槽不能用來的好，也應考慮改浮動式接收站，風浪過大時仍可以開至林口港、台北港等地接收，也有引水人認為觀塘是沒有問題的。

《南風》作者之一彰化大城土地文史攝影家許震唐（左起）、鹽寮反核自救會總幹事楊木火、臺灣學生聯合會副理事長黃亭偉、淨竹文教基金會董事長林聖崇、律師詹順貴、中興大學環工學系教授莊秉潔、台灣環境保護聯盟會長劉志堅、北海岸反核行動聯盟執行長郭慶霖等4日出席《減煤、非核與生態兼顧 支持三接外推方案》記者會，表達支持政府提出「外推方案」，並呼籲雙方能以對話代替對決，莫讓藻礁公投走到零和。（劉宗龍攝）

臺灣學生聯合會副理事長黃亭偉（左起）、淨竹文教基金會董事長林聖崇、律師詹順貴、中興大學環工學系教授莊秉潔、台灣環境規劃協會理事長趙家緯等4日出席《減煤、非核與生態兼顧 支持三接外推方案》記者會，表達支持政府提出「外推方案」，並呼籲雙方能以對話代替對決，莫讓藻礁公投走到零和。（劉宗龍攝）

環保署前副署長詹順貴今天召開「支持三接外推方案」記者會。（林良齊攝）

(中時 )