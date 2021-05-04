財政部長蘇建榮今日視察民眾報稅情形，並且公布手機報稅的「戰果」表示目前手機報稅比重達到3成5，看未來是否能夠擴大功能，例如可以修改資料、列舉扣除等。

蘇建榮表示，因為去年他視察民眾報稅正逢勞動節，所以人潮也有比較多，但是今年他是平常上班日視察，所以人潮有相對少一些。

雖然如此，但是防疫卻是不能鬆懈，蘇建榮表示，民眾到國稅局或者稅捐機關報稅都要戴口罩、量體溫、酒精噴手等程序，嚴謹程度與去年相當。不過，從5月1日開始報稅到現在，已經有52萬戶已經完成報稅，其中有3成5是手機報稅，顯見手機報稅已經相當方便，蘇建榮鼓勵如果申報資料簡單、稅額試算或者是不用修改資料者，都可以採用手機報稅。

若需要修改資料，也可以透過iPad、平板電腦、筆電等網路報稅，也是相當方便。蘇建榮未來也會持續改進手機報稅的功能，今年手機報稅考量手機介面比較小，所以不能修改資料或者列舉扣除，未來考量是否可以採行，不過也考量列舉扣除需要上傳檔案，有許多技術障礙需要突破，所以未來看有沒有機會可以精進。

(中時 )