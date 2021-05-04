為化解藻礁公投危機，行政院3日公布三接外推方案，將工業港外推455公尺，將離岸1.2公里，估計工期延長2年半，預算增加150億元，總統蔡英文也大力支持，但回顧2013年，當時還是民進黨主席的蔡英文說「藻礁永存」。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，這就叫做「昨是今非」，如今的蔡總統，打臉2013年的蔡主席。

蔡英文昨透過臉書喊話，表示顧供電更護藻礁，我們都該盡最大努力爭取雙贏，請全民支持再外推方案，而三接再外推455公尺後，距離岸邊已有1.2公里，工程不再需要浚挖海底，加上原21公頃外海填區不填，潮間帶的藻礁和水下礁體都會受到保護，這是對所有關心藻礁的年輕朋友最直接的回覆，盼大家能支持再外推方案。

蔡英文總統請全民支持再外推方案。（圖／摘自蔡英文臉書）

對此，黃暐瀚今（4）日在臉書提出質疑，是誰，忘了初衷？他表示，政院提出三接外推方案後，部份環團表示接受，民進黨環保立委洪申翰大談所謂「環保與環保的抉擇」，希望大家可以「創造雙贏」；另一頭，大量網友留言批評珍愛藻礁公投團體，是一群「毫不妥協」「反對政府」「沒得商量」的冥頑團體。

2013年，蔡英文主席說「藻礁永存」；2021年，蔡總統說「三接外推藻礁不會被破壞」。2018年，環保人士洪申翰說「三接不蓋也可以」；2021年，民進黨立委洪申翰說「1.5公里外的海底，根本沒有藻礁」。

黃暐瀚直言，什麼叫「昨是今非」？這就叫做「昨是今非」，蔡總統打臉2013年的蔡主席；洪立委打臉2018年的洪環保鬥士，自圓其說、唾面自乾。

黃暐瀚也提到，前兩天獨派大老辜寬敏辭退總統府國策顧問，痛罵蔡總統，都當了兩任總統，拿了817萬票了，卻還不願「制憲」「建國」，只想著要「修憲」降低18歲投票權門檻，根本騙票。講到激動處，黃暐瀚說他一度懷疑，辜老先生是不是快被氣哭了。

最後，黃暐瀚說，看來被蔡總統用美麗詞藻拐騙，投票支持她上位、滿心期待總統「兌現承諾」卻落得失望一場空的，不只潘忠政一人。

(中時新聞網)