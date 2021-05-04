中興大學4日與戴德森醫療財團法人嘉義基督教醫院（簡稱嘉基），簽署學術交流與技術合作協議，由興大校長薛富盛與嘉基醫院院長姚維仁代表簽署，並安排雙方座談，就未來的醫學人才培育，學術交流及研究合作等議題，進行討論。興大已獲教育部同意繼續籌辦學士後醫學系，已積極促進與中部地區大型醫療院所合作，促成與嘉基醫院簽署校級、院級（生命科學院）合作協議。

雙邊的合作交流，已有相當基礎，透過此次正式的雙邊合作協議，及提供學術捐贈金，將有助於共同朝向多元培育醫學人才，拓展教學研究能量，及提升台灣醫療品質的互惠雙贏目標前進。

雲嘉地區是人口老化嚴重的地區，照顧雲嘉民眾與偏鄉醫療照護，一直是嘉基多年來的使命，自2011年國民健康署推動高齡友善健康照護機構認證，即榮獲首屆高齡友善典範醫院，2013年接受國健署委託執行高齡友善機構認證，共輔導654家機構，其中207家通過認證，認證數量居全球領先地位。

嘉基目前正在興建的智慧手術大樓，將以人工智慧物聯網（AIoT）和大數據分析，搭配達文西手臂及複合式手術房等先進設備，提供雲嘉民眾媲美醫學中心的醫療照護服務。

經過60多年的努力，嘉基不斷成長，秉持著耶穌基督愛人如己的心，肩負「以病人為中心，提升醫療品質」、「分享基督的愛，推展醫療宣教」、「發展教學研究，培育專業人才」，及「建構社區網絡，推動健康促進」四大任務，提供優質的全人關懷與醫療照護，並加速推動醫療產業人才培育等軟體建設。

嘉基的核心價值「信、望、愛」，並持續將此無形的信念，落實到日常的醫療行為中；「信仰」在落實「身、心、靈」的全人醫療中，最容易被忽視的是「靈性」的需求，如何適時地將基督信仰帶給需要的人，讓他們生命充滿喜樂，這是當初戴德森醫師創立嘉基的初衷。

「希望」藉著信仰，帶領病人走出悲傷的絕境，使病人有病得醫治的盼望，更有永生的盼望，也讓嘉基的員工，對於前途充滿期待。至於「愛」，嘉基除願意為病人「多走一里路」，讓凡被嘉基照顧過的病人，感受到基督的愛；更要為員工「多走一里路」，讓員工先充滿基督的愛，讓這愛有根有基，源遠流長。

興大已獲教育部同意繼續籌辦學士後醫學系，積極促進與中部地區大型醫療院所合作，促成與嘉基醫院簽署校級、院級（生命科學院）合作協議。其中，嘉基醫院副院長陳煒，畢業於中興大學生命科學系博士班，在生命科學院長陳全木的指導下，對於慢性阻塞性肺病（COPD）的致病機轉與臨床治療，有亮眼的研究績效，2019年興大百年校慶時，榮獲傑出系友獎。

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