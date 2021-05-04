台灣高鐵（2633）「美好搶先GO」第一波高鐵假期7天快閃專案告一段落，市場好評不斷，台灣高鐵公司即日起再推出第二波旅運振興專案，高鐵假期「第二人半價」專案接續開賣。

旅客預購任一高鐵假期16條指定行程，並於5月7日至7月6日出發者，不但可享第二人半價，高鐵TGo會員更可再享點數折抵翻五倍，最多可抵500元行程費用的超值優惠。

不僅如此，台灣高鐵公司更擴大優惠回饋170萬高鐵TGo會員，第二波旅運振興專案，加碼TGo會員獨享優惠，即日起至6月30日止，每人每月兩張指定車次標準車廂對號座全票88折電子優惠券，每週適用車次超過300班。

此外，台灣高鐵推出2021「美好搶先GO」第二波廣告影片，承襲第一波趣味輕鬆的拍攝風格，希望透過影音傳播，呈現台灣高鐵帶動國旅風潮的熱情活力。

台灣高鐵表示，高鐵假期「第二人半價」專案16條指定行程搭配住宿涵蓋區域包括台北、桃園、台中、嘉義、台南、高雄等地知名飯店。以平日兩人成行、台北出發且入住高雄寒軒大飯店為例，高鐵假期原價每人3,350元，專案優惠價第二人只要1,675元，等同第二人半價，平均每人價格不僅比台北－左營高鐵來回票價更便宜，再加碼贈送飯店雙人早餐。

而TGo會員購買時，只要在專案訂單付款流程中選擇「會員燃點方案」，即可再享行程費用點數折抵翻倍優惠，以TGo點數500點為例，原可折抵訂單金額100元，專案期間直接翻五倍可折抵500元。

針對喜愛自行安排行程的旅客，高鐵「美好搶先GO」旅運振興專案即日起至7月6日持續提供「飯店聯票」、「交通聯票」、「國旅聯票」三大類型優惠。

此外，今年3月高鐵公司與KLOOK、KKday兩大平台攜手推出的全新產品「國旅聯票」，精選最受歡迎的熱門旅遊元件，不論是「台北101觀景台」、「新竹六福村主題樂園」、「屏東墾丁海生館」等景點門票，或「包套式露營車」、「SUP立槳」、「i-Ride TAIPEI飛行劇院」等體驗活動，組裝內容均含高鐵車票享7折優惠。

(工商 )