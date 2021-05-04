家用健身器材廠明躍(4151)今年第一季可望延續去年下半年旺季表現，維持全產能生產，以目前訂單狀況來看，公司指出，今年將是淡季不淡、旺季更旺，全年營運可望再創佳績。

明躍OEM、ODM、OBM(自有品牌)三大業務今年持續成長，訂單能見度排到年底，法人預期，上半年的營運績效可保持去年下半年水準，隨著產業旺季來臨，下半年成長動能更可期待。

明躍自去年6月起，單月營收連續7個月刷新歷史紀錄，下半年營收較上半年增加128％，出貨量達經濟規模後，拉高下半年毛利率至19.72％，較上半年增加1.44個百分點，公司下半年本業順利轉虧為盈，全年營業利益拉高至8,091萬元。

明躍2020年全年合併營收22億元，大幅成長80％，並為歷年最高紀錄；平均毛利率19％較2019年增加1個百分點，本業獲利表現亦由虧轉盈，營業利益8,091萬元，為2015年以來的最高；歸屬母公司稅後淨利34萬元，扭轉連續四年虧損狀況，EPS0.01元。

明躍已由傳統健身器材，再跨足動能辦公家具市場，明躍旗下「LifeSpan」品牌辦公健走機等產品，屬於動能辦公家具，已提供全美500大企業、300餘家大學使用。

(時報資訊)