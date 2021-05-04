因主要生產國中國承諾遏制碳排放的政策，引發供應上的擔憂，進一步提振鋁價周二(5/4)上漲，分析師指出，由於擔心中國因氣候變化減少污染的政策會抑制產量，因此市場預期短期內鋁價將會受到支撐，據了解中國80%以上的鋁製煉廠多都使用燃煤發電，為減少汙染的政策可能會促使許多鋁製煉廠接入電網，從而增加成本。
截至周二(5/4)台北時間11:55分，英國金屬交易所(LME)期鋁價格盤中上漲1.46%，報每公噸2,432美元，盤中最高觸及2,437美元。(商品行情網)
(時報資訊)
因主要生產國中國承諾遏制碳排放的政策，引發供應上的擔憂，進一步提振鋁價周二(5/4)上漲，分析師指出，由於擔心中國因氣候變化減少污染的政策會抑制產量，因此市場預期短期內鋁價將會受到支撐，據了解中國80%以上的鋁製煉廠多都使用燃煤發電，為減少汙染的政策可能會促使許多鋁製煉廠接入電網，從而增加成本。
截至周二(5/4)台北時間11:55分，英國金屬交易所(LME)期鋁價格盤中上漲1.46%，報每公噸2,432美元，盤中最高觸及2,437美元。(商品行情網)
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