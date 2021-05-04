因應觸控顯示器成長所帶動的觸控筆需求，ViewSonic關係企業立邁科技(EMRight Technology)，持續創新研發高階電磁筆、及主動電容筆技術，產品廣泛應用於醫療、銀行、電信等產業，近日並取得Google Chromebook 的Approved Vendor List(AVL)認證，成功打入Chromebook供應鏈，正式進軍教育市場。

立邁科技業務副總賴錠正表示：「EMRight致力於發展先進觸控筆技術，連結國際產業生態系，為不同市場提供客製化的解決方案，並相容於各種作業系統例如Mac OS、Chrome OS，以擴大觸控筆應用。這次成功打入Chromebook供應鏈，再度證明EMRight的解決方案獲得業界肯定。」

為融入國際大廠建立的觸控筆方案產業生態系，EMRight積極攜手夥伴共同研發產品、推廣多元應用。於2017年開發符合微軟Microsoft Pen Protocol(MPP)協議的主動式電容筆，取得微軟Windows HLK認證進入其觸控筆生態系。2020年成為由英特爾與Google領軍的「通用觸控筆聯盟」(Universal Stylus Initiative；USI)廠商。

(時報資訊)