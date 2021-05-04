檢測設備廠致茂(2360)展開結構性調薪，今年調薪幅度8%至9%，為去年調幅3%至4%的一倍以上水準，自今年1月開始生效。

致茂表示，因應台積電等高科技大廠紛紛擴產，公司今年首度進行結構性調薪，將員工薪資調高至接近高科技業平均水準，以利留才，力求員工週轉率能維持在5%以內。致茂目前全球有3000名員工，台灣有1770人，其中，有4成是研發人員。致茂表示，這次結構性調薪主要對象是台灣員工，對獲利影響有限。

致茂第1季本業營運續旺，營收及獲利均呈現季增及年增的態勢，加上業外處分華亞廠獲利17億元挹注，整體稅後淨利達22億元，分別較上季成長228%，較去年同期增長337%，每股盈餘為5.36元。

致茂電子2021年第1季合併營收為43億元，較上季成長2%，較去年同期增加27%，其中母公司營收27億元創新高，較上季增長10%，較去年同期成長30%。公司表示，第一季主要營收增長自於半導體/Photonics測試解決方案，分別較上季成長53%，較去年同期增長53%。

致茂電子對2021年營運展望樂觀，受惠於全球半導體晶片短缺、5G相關晶片與高速運算(HPC)應用快速發展，半導體及Photonics測試設備需求仍舊強勁。在量測及自動化檢測設備業務方面，將持續聚焦於綠能科技相關之檢測設備，包含電動車相關零組件、電池芯/電池模組/電池包、智慧電網及5G/伺服器等相關產業之電力電子測試需求。

(時報資訊)