金門湖山灣可瞭望大陸圍頭一帶海域，寬闊視野被昔日戍守戰士譽為「金門好望角」。（李金生攝）

美麗海岸在駐軍撤離後卻遭對岸保麗龍漁具和廢棄物攻占，怵目白色恐怖景象大煞風景之一。（李金生攝）

美麗海岸在駐軍撤離後卻遭對岸保麗龍漁具和廢棄物攻占，怵目白色恐怖景象大煞風景之二。（李金生攝）

美麗海岸在駐軍撤離後卻遭對岸保麗龍漁具和廢棄物攻占，怵目白色恐怖景象大煞風景之三。（李金生攝）

坐落於兩端岬角的湖山灣，原有1座天然漁港。（李金生攝）

坐落於兩端岬角的湖山灣，原有1座天然漁港，海岸的軍方蚵管哨正是歷史的遺跡。（李金生攝）

海岸殘破的救生圈與閒置碉堡散發一股滄桑的氣氛。（李金生攝）

湖山灣在山后新建的鎮海宮，近期將恭奉神明奠安醮慶。（李金生攝）

金門湖山灣可瞭望大陸圍頭一帶海域，寬闊視野被昔日戍守戰士譽為「金門好望角」，但美麗海岸在駐軍撤離後卻遭對岸保麗龍漁具和廢棄物攻占，怵目白色恐怖景象大煞風景。當地民眾盼望縣府和金管處定期淨灘，開發成為新增的海線祕境景點。

位於大金門島東北角的山后湖山灣，與對岸大陸圍頭相距僅約5.6浬，在兩岸軍事對峙期間，一直是海防的第一線，隨著「精實案」駐軍陸續撤離，沿線海岸碉堡依然守望對岸往來船隻，在海邊雷區清除後，四周破碎酒瓶構築的反登陸防禦工事，也兀自留守戰士曾經胼手胝足的岩石群舖面，訴說著一段大時代的滄桑故事。

走過兩岸烽火歲月，遍布海防碉堡群、石英細沙的海灘，守住風雨飄搖，枕戈待旦的日子，如今卻在潮來潮往間，隨著東北季風吹襲，遭海漂自對岸的「保麗龍大軍」和包括棺材、冰箱，甚至於情趣用品在內的各種廢棄物攻占，景況讓人怵目驚心。

前三山里長曾紀雄指出，坐落於兩端岬角的湖山灣，原有1座天然漁港，海岸的軍方蚵管哨正是歷史的遺跡，在國軍撤離後海岸面目全非，尤其是廢棄物潮湧上岸後，擱淺於海岸植栽群中，再也不曾回到大海和對岸，日積月累愈來愈多，縣府和金管處應落實定期淨灘，還給海岸潔淨的面貌。

當地民眾也盼望在不影響原始風貌下，完善湖山灣沿線的服務設施，提供更友善的旅遊條件，讓祕境級的海岸景點為金門觀光增添精彩，吸引更多尋幽訪勝的遊客來到。

(中時 )