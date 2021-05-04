莊姓婦人不願繳納235萬元的欠稅和罰鍰，慘遭管收，所幸女兒乖乖把母親私下處分給她的壽險到期保險金50萬元繳回，才讓莊婦能離開管收所，回家過母親節。（彰化分署提供／謝瓊雲彰化傳真）

這個周末就是母親節，南投縣草屯鎮莊姓婦人卻因開設工程行欠稅235萬元，還私自將名下一筆壽險保險金變更後，讓女兒領到50萬元到期金，事情被行政執行署彰化分署發現因而慘遭法院管收，經溝通勸說，女兒同意將50萬元拿出來補繳稅金，讓母親順利在母親節前夕離開管收所，能夠回家跟家人團聚歡度母親節。

最有意義的母親節禮物！58歲莊婦在草屯鎮開設工程行，承攬營造公司轉包的起重工程，2009年期間因虛列營業成本及營業費用，被財政部中區國稅局南投分局查獲，遭補徵稅款、加計裁處罰鍰共約235萬元，並移送法務部行政執行署彰化分署執行中。

彰化分署行政執行官胡天賜表示，莊婦欠稅卻遲遲不願補繳稅額，甚至被查到私下利用變更保險契約要保人方式，逃避欠稅執行，讓50萬元保險到期金變成被女兒領走，因此向彰化地方法院聲請管收3個月獲准。

胡天賜說，同仁多次與莊婦溝通協調，勸說她將那50萬元繳出，就可免於遭法院管收、不必被關，但莊婦態度堅決，不接受此建議，就是不願補繳欠稅，更強調自己早已經打包好，做好要被關3個月的心理準備。

彰化分署轉而找莊婦女兒溝通，希望她別讓母親留在管收所過母親節，而且關在裡面，一樣還是要面對追繳欠稅和罰鍰，最後終於說動她，將50萬元繳出，讓莊婦得以在母親節前夕離開管收所，回家度過母親節，積欠稅款則採取分期付款方式執行繳納。

彰化分署強調，滯欠國家稅費必須誠實繳納，莊婦故意處分自己名下財產的行為，不但會被管收，國家仍會透過訴訟，將其移轉給第三人的財產追回，勝訴後衍生的訴訟費用也將轉嫁由被告義務人負擔，得不償失。

(中時 )