臉書粉絲專頁一篇貼文爆料，高雄左營副供站的豬排外箱包裝上註明原產地為台灣，內包裝原產地卻標示美國，國防部隨後證實，豬肉的標準都符合衛福部標示規定，官兵可以放心，沒有問題。對此，國民黨文傳會副主委鄭照新直言，台北市議員羅智強早在4月中便質疑，美豬自萊豬進口開放以來，無人敢買，卻進口千噸都跑到哪去了？今天的新聞給了答案，又是國軍弟兄扛，民進黨是看軍方好欺負？否則民進黨和黑道那麼好，怎麼不叫黑道吃？

擁有美國南加大公共政策管理碩士的鄭照新說，美豬原本是食安無虞的產品，在美國，十頭美豬裡面不到兩頭是萊豬，而且美國本土的幾大主要通路也都不使用萊豬。

他說，在未開放萊豬前，美豬進口台灣的數量與品質，都受到台灣民眾的認可。民進黨卻要畫蛇添足，強行開放佔美豬比例不到五分之一的萊豬全豬進口，也不分年齡和內臟等細項，更拒絕做萊豬標示，讓人民分不清美豬與萊豬的差異，導致民眾疑懼，連累原本健康的美豬市場，就算流入市面，也無人敢買。

鄭照新指出，羅智強早在4月中便質疑，美豬自萊豬進口開放以來，無人敢買卻進口千噸都跑到哪去了？羅智強的疑問，今天的新聞給了答案：又是國軍弟兄扛。

鄭大歎說，民進黨錯誤政策拖累美豬市場的結果，是只能強逼軍方說謊，打破「優先使用國產豬」的採購承諾，勉力維持「業績」，證實了萊豬開放造成的市場自然反彈。早知如此，何必當初，這根本是可以避免的尷尬，不草率開放萊豬，何必一面推銷台灣豬，又要讓軍方塞美豬？

鄭照新為軍方叫屈，酸嗆民進黨是看軍方好欺負？否則民進黨和黑道那麼好，怎麼不叫黑道吃？

(中時新聞網)