學校教職員只要拍照打卡並標記感謝對象，就可兌換小盆栽，有外籍生特別到愛心樹前視訊，希望透過巨大愛心樹傳遞滿滿的思念與感謝。(吳建輝攝)

高志權同學在現場打電話給母親，害羞的告訴媽媽一句「辛苦了、我愛你」，讓媽媽又驚又喜。(吳建輝攝)

彰化大葉大學門口西側停車場，有一棵超過3層樓高的巨大愛心樹，近來吸引許多網美朝聖，適逢五月母親節到來，大葉大學特別推出愛心樹感恩活動，學校師生只要拍照打卡並標記感謝對象，就可兌換小盆栽，有外籍生特別到愛心樹前視訊，希望透過巨大愛心樹傳遞滿滿的思念與感謝。

愛心樹矗立在停車場上，樹齡超過40年，愛心樹的樹種是榕樹，校方平時僅澆水、病蟲害防治，外型從不去修剪，完全是自然形成，今天愛心樹前聚集許多學生大聲說愛，來自日本的木川真央說，日本跟台灣一樣5月第2個禮拜天都是母親節，她開心與同學在樹前拍照，傳給媽媽告訴她母親節快樂，也請她放心台灣很多親切熱情的同學。

來自香港的盧冠燊表示，因疫情關係已經好一陣子沒有和家人團聚，但大葉大學就像一個大家庭，教授學長姊都很照顧她，讓他感覺很溫暖，高志權同學也在現場打電話給母親，害羞的告訴媽媽一句「辛苦了、我愛你」，讓媽媽又驚又喜。

大葉大學校長梁桌中表示，愛心樹創校前就矗立在這片土地上，隨著時間樹型逐漸變成巨大的愛心型，成為學校的熱門拍打景點，校方為了鼓勵學生說愛，只要教職員拍照打卡標記想感謝的人，就可以得到1盆心葉球蘭，起許他們透過照顧盆栽，也能體會幕府照顧孩子的心情。

(中時 )