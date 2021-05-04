參加選秀節目《聲林之王》出道的女星莊凌芸，在今年3月5日於母校輕生，結束21歲年輕生命，死訊震驚各界，她上節目時的評審蕭敬騰、林宥嘉等，都表示非難過遺憾，事發已過去2個月，沉澱了心情的莊媽媽最近接受訪問，直言女兒離開毫無徵兆，她至今難以釋懷，想了很久決定公開女兒最後自拍的兩段影片，「希望認識她的親友、粉絲能走出來，永遠記得她的好」，也曝光莊凌芸生前除了跟爸爸發生爭執，還收到過質疑父親情感的謎樣私訊。

據《鏡週刊》報導，莊母透露她10年前跟丈夫離婚，莊凌芸跟姊姊與父親同住，因為家裡只有2個房間，所以姊妺同住一間，直到姊姊結婚後，她才擁有屬於自己的空間，至於莊母，則是在婚後搬到了桃園楊梅，在自家4樓給女兒準備了一個房間，這近一年莊凌芸也常住這邊，裡頭還保留她的用品跟最愛的樂器。

直到莊凌芸姊姊懷孕，跟丈夫搬回爸爸家待產，當時莊父說要睡客廳，把房間讓出來，但因為莊父女友來訪，所以莊凌芸有時必須得跟姊姊、姊夫睡一間，讓她覺得很沒隱私，2月初為此跟爸爸發生爭吵，被打了2巴掌。

莊媽媽表示莊凌芸很愛爸爸，「就是因為愛，所以無法承受那2巴掌」，她打電話跟媽媽哭訴：「媽媽救我」，莊母當下要女兒去派出所報案，事後莊父與其親戚多次打電話給莊凌芸，說她報案「害死妳爸」，甚至有親戚說莊母的建議是因為她想紅，「因為妳沒帶你媽去上節目，她才會要妳報案，藉機炒新聞」，令人聞之心寒，莊媽媽也覺得很冤枉無奈。

莊母更透露，莊凌芸過世前幾天，收到了一封奇怪的簡訊，寫著「妳的爸爸，竟然是破壞我家庭的第三者！」，指控莊父追求有夫之婦，還牽扯到金錢，要莊凌芸去問爸爸「做了多少傷天害理的事？」，莊凌芸因為這件事感到很大的壓力，3月1日收到訊息後有跟幾個朋友討論，也轉傳訊息給媽媽，找她商量對策，當時她勸女兒：「這是大人的事，就交給妳爸爸自己去處理」，但莊凌芸沒能看開，始終悶悶不樂。

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