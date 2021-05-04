台南市長黃偉哲向民眾宣導節約用水及善加利用回收水。(台南市經發局提供／劉秀芬台南傳真)

全台水情持續嚴峻，為有效利用水資源，台南市長黃偉哲4日至下營市場視察雨水貯留系統及防疫作為，並向民眾宣導節約用水及善加利用回收水、再生水，黃偉哲呼籲全體市民齊心抗旱，共度缺水危機。

黃偉哲表示，感謝下營市場管理自治會跟經發局配合建置雨水貯留系統，能夠將雨水作為清潔用水，節省很多自來水的使用，尤其下營市場在沒有缺水的時候超前部署雨水貯留系統，特別值得大家肯定。

經發局指出，雨水貯留系統是利用收集雨水的管線，經過過濾沉澱後即可作為地板清潔、沖洗馬桶及澆灌用途，減少自來水的使用。下營市場興建時即超前部署建置容量達 68公噸的雨水貯存系統，預計每月可節水約60公噸，每年可省下近萬元水費。

經發局長陳凱凌表示，市府響應使用回收水政策，未來將逐步推廣各公有市場多加利用回收水、洗手台減量供水、公廁兩段式沖水等，並增置臨時儲水桶儲水，以供攤商缺水時應急使用，進而平安度過缺水危機。

面對嚴峻水情，台南市政府各單位不敢掉以輕心，除要求所屬機關、學校加強節水外，街道、水溝清洗及行道樹澆灌等非急需或非必要用水已全面採用回收水。目前安平、柳營、官田、虎尾寮、仁德及安南等6處水資源回收中心，每日總計可提供約1.6萬公噸回收水，歡迎有需求的市民朋友前往取用。

此外，為歡慶母親節並帶動消費熱潮，市長黃偉哲於下營市場發送火鶴花給鄉親朋友，而下營市場也特地於5月4日至9日舉辦「A 贏媽媽旺起萊」摸彩活動，消費者於活動期間單筆消費每滿100元即可獲得摸彩券1張，單筆消費最多可獲贈10張，消費者將有機會抽中最大獎65吋液晶電視1台。

(中時 )