華航、諾富特飯店染疫案持續擴大，目前累計26人確診，其足跡橫跨雙北等多個縣市，繼昨日永和區永平國小取消周六校慶、進行消毒後，今日中和區的秀山國小也公布，於晚間6點封校，全校大消毒，另外，羽球場今晚也暫停對外開放。對此，新北教育局也證實，因確診者足跡涉及中、永和區域，引發學生家長恐慌。

據了解，平時在秀山國小打球的球友表示，稍早收到校方的訊息，內容指出「剛剛臨時接獲通知，因中永和疫情目前較嚴重，為考量大家的健康，今天下午本校將進行全面性消毒，所以晚上6點至10點的羽球場暫停開放。」

《中時新聞網》致電至秀山國小，校方表示，因近日疫情較為嚴峻，再加上周六（1日）才舉辦校慶，許多家長十分擔憂，為求謹慎及學生的健康，今日一大早已進行教室、走廊、欄杆等多個學生可能碰觸的地區，使用漂白水擦拭、消毒，晚間則是全校性，包括校內場館場，校外人士會活動的範圍，進行深度消毒。

對此，新北教育局證實，經詢該校表示，因最近疫情足跡涉及中、永和區域，學校家長表示擔心，故學校今日於上課期間教室實施消毒，放學後並進行整體性的校園環境消毒。

(中時新聞網)