教育部表示，110學年大專校院學雜費收費基準基本調幅依固定公式核算後為1.26％，去年未調整的學校，最高可漲2.5％。各大專校院如擬調整學雜費，在完備「資訊公開程序」後，5月31日下午5時止前報教育部審議，預定7月中旬前公告審議結果。

現在公立大學每學期學雜費約3萬元、私立約5.5萬元，一旦學校調漲學雜費1.26％，分別漲378元、693元：若是漲2.5％，公立可漲750元、私立可漲1375元。

每年學雜費收費基準調整幅度均依照固定公式計算，此公式係考量學校教學成本及受教者負擔能力，參酌行政院主計總處每年公布之消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率及受僱員工薪資年增率等進行核算。110學年度經核算公式計算後，基本調幅為1.26％，是4年來最低的一次。

依專科以上學校學雜費收取辦法第11條規定，如前一學年度未調整之學校，得加計前1年基本調幅1.4％，經核算110學年度調幅上限為2.5％。去年因為疫情的關係，沒有任何一所大學申請調漲學雜費，因此今年各校最高都可以申請上漲2.5％。教育部表示，過去5年中有2年(108年、109年)加計後之基本調幅亦為2.5％。

另依本辦法第10條規定，學校符合專科以上學校學雜費審議基準表及前開辦法第9條規定，並具有完善之助學計畫、學雜費調整支用計畫、資訊公開程序及研議公開程序，得申請放寬其基本調幅至1.5倍，惟教育部表示，過去5年尚無學校經審查後符合此要件。

(中時 )