港媒披露，香港大律師公會副主席葉巧琦，上周隨同任律師的丈夫鄧耀榮赴台灣，有消息指，葉的夫婿鄧耀榮決定移居台灣，夫婦兩人目前在台灣接受14天的隔離後，丈夫會留台「坐移民監」，葉巧琦會於6月中返港，繼續處理手上的客戶官司。葉所屬的「28 Admiralty Chambers」事務所職員回覆稱，「葉大狀暫不在港，她於6月中返港。」

星島日報報導，1991年8月在港私人執業，並成立鄧耀榮律師行的鄧耀榮，早於去年底個人已開始「不接辦案件」，鄧耀榮在上周五的社交平台中留言，表示「連日來吃過好多餐飯，多謝各位朋友多年來的支持，有緣再見。」葉巧琦與夫婿鄧耀榮育有一子，兒子大學畢業後留在美國紐約工作。

年逾50歲的鄧耀榮專責接辦刑事官司，於1998年曾獲聘代表「大富豪」張子強的綁架案件，以及2010年代表無線電視前業務總經理陳志雲的涉貪案，而令鄧耀榮在業界聲名大增。消息稱，鄧耀榮位於旺角朗豪坊的律師分行於今年7月租約完結後將結束，合夥人及其他律師和員工會在彌敦道銀高國際大廈的主行繼續工作。

專責處理婚姻訴訟案的現任大律師公會副主席葉巧琦於去年5月在《香港國安法》立法前，出席電台節目時坦言，具體條文還未公布，但身邊朋友只有憂慮和疑惑兩種反應，並考慮移民，「因為大家都知道香港可能變天」，她自己都會憂慮，因為她的兒子熱衷時事及政治科學研究，其丈夫是專責刑事案的律師，「常常義助有需要人士打官司」，憂慮港區國安法通過後，「至愛的家人，特別是我丈夫，會不會像國內的維權律師王全璋律師一樣，坐幾年牢後，還要受監視，同家人分開，幾經爭取才可回家。」

有外界批評大律師公會應該政治中立，亦不應給予自我監管的權力。葉巧琦反駁稱，公會不能因法律議題涉及政治元素或背景便不發聲。她強調，大律師公會是法律團體，並非政治團體，當遇到對香港重要的法治議題，公會就會按照憲章提供意見。

(中時 )