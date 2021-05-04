花東基金預算撥補情形，遭無黨籍立委高金素梅質疑。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅痛批，「花東永續計畫發展策略計劃」淪為一本「流水帳」，她看到裡面充滿了政策綁樁的紀錄。（圖／翻攝自高金素梅臉書）

無黨籍立委高金素梅昨日（3）質詢國發會主委龔明鑫，痛批花東基金編列10年來，政府撥補與執行率不合理問題。龔表示，這與推動過程中縣政府的執行能量有關，立刻遭高金反嗆，這個問題她10年前就已質詢過，花東與台東在地就業與人口流失竟毫無改善，龔則全程不語。高直言，從國發會報告中，她看到滿滿流水帳與政治綁樁紀錄，政府不要等到總統選舉時又跑到花東去騙票。

高金素梅質詢表示，所謂「花東基金」源自2007年行政院核定的「東部永續發展綱要計畫」，當時正逢2008年總統大選前；2011年「花東地區發展條例」三讀通過，也正逢2012年總統大選前，可見只要是看到政策跟錢，都是在總統大選前。高金指出，她之所以把時間序列出來，因為想起2018年10月台鐵普悠瑪發生列車翻覆事故時，她就以「好山好水好命苦」來揭開花東居民被詐騙的噩夢，當時的行政院長是賴清德；今年4月，台鐵太魯閣號再度發生嚴重事故，讓她不禁感嘆：「要有一條安全回家的路，至今還是花東居民的噩夢。」

高金素梅表示，早在30年前立法院就已核定花東交通建設案，但政府不去執行，只會一到選舉時就重施「詐騙術」欺騙花東居民，讓她實在非常憤怒。針對國發會「地方創生花東基金」與「離島基金」執行報告，高金質疑，花東基金都已通過並編列10年了，然過去10年的預算撥補，除了第1年的40億全部到位外，第2年到第9年的預算撥補竟逐年降低，而為了符合花東基金10年政府撥補400億的法定基金，110年度國庫一次就把255.8億預算撥入花東基金，但花東基金預算執行率極低卻也是眾所周知的事實，10年來大家都在反省與討論，卻至今都無法有效改善，大家也不知道問題出在哪，這次國發會的報告也只是些「流水帳」。

龔明鑫回應，花東基金執行率10年撥補情形，因國發會推動過程中必須參考縣政府的執行能量。此話一出，立刻被高金素梅痛批，縣政府執行的能量差，不是現在才發現，10年前她就已質詢過了，為何10年過去依然沒改善？龔回應：「現在已經改善了。」稱2020年花蓮的部分已提升到76%。高金則反問，人口是否回流了？痛批政府花了那麼多的政策跟錢，竟然完全無法提升在地就業比率，花蓮跟台東的人口數據仍逐年在流失，可見執行率根本無效。

高金素梅重申，自己看了國發會報告非常失望與憤怒，尤其「花東永續計畫發展策略計劃」淪為一本「流水帳」，她看到裡面充滿了政策綁樁的紀錄；她提醒政府，不要等到總統選舉時又跑到花東去騙票，大家不是沒有政策跟預算，龔明鑫身為國發會主委專業就是「統籌」，而非「政策買樁」，也不是鄉公所提什麼計劃行政院就核准，若淪為此預算結構，龔是對不起納稅人的，千萬別一到選舉又變成地方綁樁，然後大家都在搶這筆預算。高金發言同時，龔除了幾次點頭外，其餘全程靜默不語。

《花東基金淪為政策綁樁的功能》～高金素梅2021.05.03

(中時新聞網)