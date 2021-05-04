以太幣價格再創高峰，繼前一日甫站上3,200美元後，4日（周二）衝破3,400美元，締造新猷。

根據bitstamp交易資料，在亞洲交易早盤以太幣大漲17％，上看3,457.64美元，今年以來飆升365％。以太幣／比特幣交叉匯率已升抵逾2年半高點。

市場人士認為，以太幣價格節節攀升，主要是跟進比特幣2020年底的強勁漲勢，加上以太區塊鏈升級後運算效率提升所致。

據bitstamp資料，比特幣價格周二約在5萬5,751美元。

(工商 )