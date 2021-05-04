以太幣價格再創高峰 衝破3,400美元 12:552021/05/04 工商 陳怡均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 以太幣價格再創高峰，繼前一日甫站上3,200美元後，4日（周二）衝破3,400美元，締造新猷。 根據bitstamp交易資料，在亞洲交易早盤以太幣大漲17％，上看3,457.64美元，今年以來飆升365％。以太幣／比特幣交叉匯率已升抵逾2年半高點。 市場人士認為，以太幣價格節節攀升，主要是跟進比特幣2020年底的強勁漲勢，加上以太區塊鏈升級後運算效率提升所致。 據bitstamp資料，比特幣價格周二約在5萬5,751美元。 邊境管制持續 旅行社無薪假家數再攀升 礦機大廠 億邦去年營收減八成 (工商 ) #以太幣 #再創高峰 #衝破 #bitstamp #比特幣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 亞洲經濟力強成長 挹注亞高收債投資價值 12:212021/05/04 財經 以太幣衝上3,200美元 新高 04:102021/05/04 全球財經 殺聲隆隆 台股早盤爆量摜破萬七 恐再創新天量 11:172021/05/04 財經 台股衝破17000點創新高 竟讓媒體人想起李登輝黑金政治 08:522021/05/04 政治 長榮 市值超越大立光 04:102021/05/04 財經要聞 北榮護理人員齊發聲 同唱「護理的力量」 12:252021/05/04 生活 《半導體》奇亞幣衝高回落 威剛漲多回檔 10:522021/05/04 財經 疫情…五大偏空訊號浮現 台股市值蒸發1兆 04:102021/05/04 財經要聞 《國際產業》亞洲景氣復甦推升 印尼5月煤價增3.5％ 12:512021/05/04 財經 《國際油價》需求提振 原油期貨彈逾1％ 10:182021/05/04 財經 《航運股》陽明3月每股盈餘達2.43元 首季拚7元 07:452021/05/04 財經 財經熱門新聞 680點恐怖驚魂 台股殺散戶兇手抓到了 - 要聞 天價賠償來了？長賜輪船東提共同海損 長榮回應了 - 財經 台股暴跌逾3％ 傳產電子全倒地 殺盤兩大原因曝光 - 財經 散戶小心！長榮恐爆天價賠償 傳日本船東提共同海損 - 財經 5月該買什麼股票？口袋名單要有3種龍頭股 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。