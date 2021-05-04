統一超商以推動永續經營及建構銀髮族社區照顧網絡等實際行動，勇奪第17屆遠見CSR企業社會責任獎「ESG綜合績效楷模獎」與「樂齡友善組首獎」雙獎肯定，在131家企業、236件參賽件數、獲獎率僅16.9%的競賽中脫穎而出。

統一超商表示，統一超商致力推動永續經營，2019年起已連續兩年入選道瓊永續世界指數(DJSI World)及新興市場指數(DJSI Emerging Markets)成分股，2020年更首獲全球食品零售業「產業領導者（Industry Leader）」。

統一超商今年3月更響應金管會提出「公司治理 3.0-永續發展藍圖」，並設定2021年為統一超商「永續元年」，董事會轄下原CSR委員會更名為「永續委員會」，並於旗下設置減塑、減碳、惜食與永續採購四個專案小組，未來將透過全台逾6,000家的7-ELEVEN落實產銷永續計畫。

統一超商表示，為強化統一超商永續發展（ESG）生態系，以7大元素（人、店、商品、物流、系統、制度、文化）為永續成長策略，落實環保減塑、節能減碳、永續採購、提升食物使用率等各項具體作法。

例如，7-ELEVEN啟動不主動提供吸管、並展開網購循環包裝與寶特瓶回收機等永續消費測試方案，更擴大於每月1日現調飲品自帶杯優惠由3元提升為5元、推動「i珍食」提升食物使用量、開發「天素地蔬」促進健康低碳飲食。此外，今年第二季公益募款更跨界合作將門市回收的寶特瓶、鮮乳空瓶作為素材開發「永續商品」。

在友善銀髮族方面，統一超商表示，2025年將提早進入超高齡社會，統一超自2014年至今整合6年來服務長輩的經驗，由聚焦急難餐食的服務進化到滿足食、醫、住、行、樂全方位的需求，透過7-ELEVEN門市積極推展失智症關懷與預防服務，其中，差異化服務如「好鄰居送餐隊」、「幾點了咖啡館」，以服務在地為出發、打造銀髮族社區照顧網絡。

同時，7-ELEVEN鼓勵進用樂齡者及打造樂齡環境，已任用超過140位樂齡者在門市工作，更與長期關懷屏東地區長輩的畢嘉士基金會攜手推出全新的「樂齡門市」店型，7-ELEVEN屏基門市全聘用45歲以上中高齡者擔任門市夥伴，從招募員工、改善工作手順、協助職務再設計等培力過程，為當地熟齡族創造工作機會，打造更友善的職場環境。

(工商 )