全球債市的表現會受到美國公共政治利率上升或者是下降的影響，現在的利率水準已經達到一個歷史低點，信用利差也同樣在歷史非常窄水準，再進一步的收窄空間也有限的，富達亞洲固定收益主管佟夢銳（Martin Dropkin）表示，然而在固定收益資產中，亞洲高收益債的投資機會最多。

佟夢銳（Martin Dropkin）表示，現在美國投資級債券，它的利差大概是100個基點，換算下來殖利率大概是2.5％左右，這樣的投資價位其實已經不算便宜了，未來的利差進一步收窄的空間相對是有限的，因此，比較保守看待美國投資級債券。在此情況下，我們認為存續期比較低、利率敏感度比較低的高收益債券則有比較多的投資機會的。

佟夢銳（Martin Dropkin）進一步說，由於美國高收益債的利差也已經接近歷史低點的水準了，高收益債券畢竟它的收益率還是比投資級債券還要來得高，所以，在大家（包括台灣投資人在內）不斷地在追求收益之際，高收益債券對投資來說還是一個不錯值得去考慮的投資選項。但不可否認的事，高收益債券要進一步收窄的空間是有限的，所以說未來投資在投資高收益價值的時候，主要賺的並不是所資本利得，而是高收益債所提供的票息或者是收益。

那麼在高收益債券中，富達國際認為亞洲高收益是特別具有投資吸引力的。佟夢銳（Martin Dropkin）說，因為亞高收的利差比美高收或者歐高收都還要再高出個150~200個基點左右，所以亞洲高收益債反而是更具有投資機會的，而且亞高收還包括各種不同的國家和不同的市場，基本面不一樣，波動性不一樣，所以特別適合像採取主動投資、作基本面研究的資產管理公司，從中發掘投資機會，只要有對的投資策略、對的基本面的投資流程，可以找到非常不錯的投資機會。

(工商 )