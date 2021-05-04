多肉小花「軟葉鱗菊」集體盛開形成花牆，成為武陵今夏打卡新熱點。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

武陵農場蜀葵花正盛開。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

夏天是武陵農場草花接力綻放的季節。（武陵農場提供／王文吉台中傳真）

本土疫情升溫，加上進入旅遊淡季，武陵農場為穩住住房率，推出「long stay 5天4夜」方案，平日4人房下殺7200元，平均每人1天下殺450元。另福壽山農場推出「擁簇花海，享受自然」福壽逍遙遊，平日2人同行，3晚住宿及4天共9餐食全包，9000元有找。

5、6月是武陵繡球花盛開的季節，繽紛色彩隨風搖擺，吸引不少遊客賞花。此外場部行政中心及蔣公別館旁花圃也有燦爛花牆登場，多肉小花「軟葉鱗菊」白天開出紫紅色小花，持續傍晚閉合，也是武陵今夏打卡新熱點。

因應淡季，武陵農場推出促銷方案，5天4夜long stay行程，2人入住只要5600元，3人套房8100元，4人和室下殺7200元，餐食部分推出CP值超高的自助餐85折優惠。

「2人房比較搶手，4人房空間也很舒適。」武陵農場副場長胡發韜指出，武陵農場位於海拔1800至2200公尺，擁有高山流水、鳥鳴相伴，5、6月氣溫宜人且空氣清新，沒有PM2.5空汙，最適避暑及「洗肺」養生。

福壽山農場也有LongStay方案，平日釋出楓林雅築雙人房或宋莊、福壽館4人房，2人入住 4天3夜，外加4天9餐食，只要8800元。副場場王仁助推薦夏季草花，包括海芋、虞美人、金英花、金盞菊、毛地黃、吊鐘柳、法國菊、貓耳葉菊、魯冰花、薔薇花等接力盛開。

(中時 )