竹東鎮曾是台灣三大林業集散地之一，竹東國中規畫跨領域山林探索課程，由耆老介紹竹東林業史，並結合建築師組成的建築公社，一起帶學生走入山林，學生認識保護森林重要性外，並就地取材當起設計師，製作完成多項木作作品。

縣長楊文科表示，新課綱十分重視學生動手做素養，竹東國中與在地產業文化結合，讓學生認識竹東過去為林業集散地的歷史，並活化創新思維動手去做，更達到「參與過去、工作現在、想像未來」的效果。

竹東國中老師彭雅芳表示，實驗課程以竹東過去曾是木材主要集散中心發想，從研發到執行結合各領域專業人員，期望這項跨領域山林探索課程，讓學生重新認識自己的家鄉，並發揮「做、用、想」的能力。

山林探索課程並帶領美術班學生們前往五峰鵝公髻山，學生在山中認識人工森林與原始森林的差別，並由建築公社老師教導下，實際操作集材、疏伐，以降低對山林負擔，並種下樹苗，讓森林再生循環。

彭雅芳說，學生回到教室後學習木工工藝技術，體驗當木工設計師，親手製作完成的大型櫃子、收納盒等作品，都發散設計思維與創意發想，可以用來改造教室空間。

「這是人生第一次的體驗！」美術班學生盧謙說，她參與課程後才知竹東以前是主要林業集材地，印象最深的是，在山中體驗鋸木、修枝、辨識植物及樹木測量，並且親手操作鑿刀和手搖鑽等工具，這些都是上到大學才可能接觸的建築設計發想課程。

縣府教育處指出，今年在竹東國中成立新竹縣第四處自造教育及科技中心，藉由中心完善設備及培訓教師專業培力，將能帶動周遭及偏鄉地區學校科技教育的扎根。

(中時 )