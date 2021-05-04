台北市義警昨(3)日晚間舉辦餐敘時，遭不明黑衣人持2大袋黑色塑膠袋往餐廳櫃台丟擲上千隻蟑螂，當中發現品種為「櫻桃紅蟑」，該品種為受歡迎的爬蟲飼料，許多地方都買得到，尤其有生長快速、不會鳴叫等優點，但有民眾擔憂這麼多蟑螂逃跑恐快速繁衍族群，台大昆蟲系主任蕭旭峰表示，進口櫻桃紅蟑長期處於飼養環境，研判生存力沒有家中的蟑螂那麼強，存活率應該不高。

本次傾倒的櫻桃紅蟑如何販賣？在Yahoo拍賣以及蝦皮都可見販售，普遍來看，100元的價格可買到尺寸0.3-0.5公分約500-600隻；0.5-0.8公分約450-350隻，以及2公分以上100-150隻左右，營養價值高、容易飼養、無聲氣味淡，頗受飼主與寵物親睞，加上可店到店、宅配到家，可見早已發展成穩定產業。

有人擔憂這麼多的蟑螂被丟在店裡，萬一跑到住家環境是否會大量繁衍族群，蕭旭峰說，一般住家常見的美洲蜚蠊、德國蜚蠊等原來都是野外品種，是經過長時間適應人類生活環境才來到家中，進口的櫻桃紅蟑長期被飼養，推測生存力沒有家中的蟑螂那麼強，大半都會死亡也說不定，但並非絕對。

蕭旭峰表示，蟑螂(包含櫻桃紅蟑)正逐漸取代蟋蟀成為爬蟲類寵物的飼料，至於蟑螂為何逐漸取代蟋蟀成為爬蟲飼料？因為蟋蟀最大的問題會吵會叫，都市的住家環境如果要飼養，就會擔心是否吵到鄰居，不過蟑螂就沒有這方面的問題，而且蟋蟀和蟑螂生長速度差不多，只要有貓狗飼料和水就能快速成長，也成為穩定的飼料來源。

另外常見的爬蟲飼料為麵包蟲(黃粉蟲)，由於麵包蟲屬鞘翅目，也就是甲蟲類，甲蟲有蛹期，成長到下一世代時間較長，蟑螂相較之下也更有優勢。

(中時 )