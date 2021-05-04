墨西哥市高架橋坍塌，在上面行駛的12線地鐵跟著脫軌墜地。

（13：47更新）墨西哥市一座高架橋當地時間3日晚間突然坍塌，導致一輛正在上頭行駛的列車瞬間從空中墜地，至今已造成15人死亡、70人受傷。

Continúa el rescate de personas atrapadas en el accidente de la línea 12 del #metro, CDMX. ⚠️ pic.twitter.com/9VOGRZR1zX — SUUMA Voluntarios 🚑 (@SUUMA_CDMX) May 4, 2021

綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，墨西哥3日晚間10時25分，首都墨西哥市地鐵12線的一座高架橋突然部份坍塌，意外發生時上頭正好有一列正在行駛的地鐵，地鐵直接跟著斷橋墜落地面。

墨西哥市高架橋坍塌，在上面行駛的12線地鐵跟著脫軌墜地。

墨西哥市官方原先指出，這起意外造成13人死亡、70人受傷，後續墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）將死亡人數上修至15人。

Así rescatan a personas que quedaron atrapadas en #MetroCDMX tras desplome de vagón en #Línea12https://t.co/0q5fsNCWA0 pic.twitter.com/7L4tUDN91x — Milenio (@Milenio) May 4, 2021

Así rescatan equipos de emergencia a personas que quedaron atrapadas en vagón de la #Línea12 del #MetroCdMx que se desplomó esta nochehttps://t.co/ws47CNeZcj pic.twitter.com/5MCe5OQTDI — Milenio (@Milenio) May 4, 2021

根據社群媒體上流傳的畫面顯示，有2節車廂出軌，一節車廂一頭墜地，另一半車廂則懸掛在半空中。大批穿著黑色制服的救難人員已經抵達現場，擠在車廂下緣等待救出受困民眾、搜尋生還者，現場擺放大量擔架，好幾輛救護車也在現場待命，大批民眾聚集在警方劃設的封鎖線外圍。

另外據墨西哥當地電視台提供的畫面，高架橋坍塌時，地面道路上還有車輛正在行駛，高架橋坍塌時現場揚起一片塵土。

薛恩鮑姆指出，還有一輛車被埋在廢墟下，不過由於地鐵車廂仍懸掛半空中、狀況不穩，目前救援行動中斷，救難人員尚在等待起重機抵達現場，之後才會繼續救援行動。

目前官方尚未說明高架橋坍塌原因。

地鐵12線完工約10年，是墨西哥市地鐵線路中最新的一條。

(中時新聞網)