（13：47更新）墨西哥市一座高架橋當地時間3日晚間突然坍塌，導致一輛正在上頭行駛的列車瞬間從空中墜地，至今已造成15人死亡、70人受傷。
綜合路透社、美國有線電視新聞網（CNN）報導，墨西哥3日晚間10時25分，首都墨西哥市地鐵12線的一座高架橋突然部份坍塌，意外發生時上頭正好有一列正在行駛的地鐵，地鐵直接跟著斷橋墜落地面。
墨西哥市官方原先指出，這起意外造成13人死亡、70人受傷，後續墨西哥市市長薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）將死亡人數上修至15人。
根據社群媒體上流傳的畫面顯示，有2節車廂出軌，一節車廂一頭墜地，另一半車廂則懸掛在半空中。大批穿著黑色制服的救難人員已經抵達現場，擠在車廂下緣等待救出受困民眾、搜尋生還者，現場擺放大量擔架，好幾輛救護車也在現場待命，大批民眾聚集在警方劃設的封鎖線外圍。
另外據墨西哥當地電視台提供的畫面，高架橋坍塌時，地面道路上還有車輛正在行駛，高架橋坍塌時現場揚起一片塵土。
薛恩鮑姆指出，還有一輛車被埋在廢墟下，不過由於地鐵車廂仍懸掛半空中、狀況不穩，目前救援行動中斷，救難人員尚在等待起重機抵達現場，之後才會繼續救援行動。
目前官方尚未說明高架橋坍塌原因。
地鐵12線完工約10年，是墨西哥市地鐵線路中最新的一條。
(中時新聞網)
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