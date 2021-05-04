巫師今天在主場與溜馬展開不設防的攻擊大戰，最終以154比141拿下勝利，巫師全場9人得分上雙，韋斯布魯克繳出14分、21籃板、24助攻大三元成績單，本季第32次大三元續寫隊史紀錄，同時也提前7場比賽完成生涯第四次場均大三元神奇紀錄，成為NBA史無前例第一人。

2008年選秀會首輪第四順位加盟雷霆的韋斯布魯克，初期球隊以杜蘭特為主，韋斯布魯克只能充當二把手，直到杜蘭特與哈登離開之後，韋斯布魯克才開始擁有無限開火權，此時得分、籃板與助攻一把抓，2016-17球季首度完成單季場均大三元，追上「大O」奧斯卡羅伯生所創的NBA紀錄。

韋斯布魯克從此與大三元幾乎畫上等號，2017-18與1018-19又連續兩季場均大三元，連續三季場均大三元，豎立起一道NBA最難以超越的紀錄，上賽季轉戰火箭，有哈登的壓制，這項紀錄為之中斷，不過，本季來到巫師之後，韋斯布魯克又獨攬大權，場均籃板與助攻皆創生涯新高，因此即便本季最後7場比賽得分、籃板與助攻都掛零，也阻擋不了他完成生涯第四次場均大三元的神奇紀錄。

連同此役，韋斯布魯克生涯178次大三元，距離追平奧斯卡羅伯生保持的181次大三元NBA紀錄只剩下3步之遙，巫師接下來將分別與公鹿、暴龍、溜馬、老鷹2次、騎士與黃蜂交手，如無意外，韋斯布魯克可望超越奧斯卡羅伯生，成為NBA史上拿到大三元次數的第一人。

(中時 )