台北市義警昨(3)天舉辦交接典禮，包含北市警局長陳嘉昌、新北警局長黃宗仁、藍委蔣萬安及多名北市議員出席，未料竟有2名男子朝餐廳櫃台丟擲上千隻蟑螂；該事件引發輿論譁然，對此，台北市議員徐巧芯就發文表示，如果警察都沒辦法治黑道，那誰要來保護小老百姓？呼籲警方應該硬起來。

近來松山之亂與北投之亂，引發警紀敗壞討論，外界形容台北市已變成高譚市，昨日義警舉辦交接典禮更發生遭砸上千隻蟑螂的誇張狀況，對此，徐巧芯今日就在臉書上指出，昨日的蟑螂事件，雖然還沒查清作亂者背後動機，令人很痛心的是裡面有這麼多警察，這些人還敢明目張膽的進去進行暴力、羞辱的行為。

徐巧芯表示，如果警察都沒辦法治黑道，那誰要來保護小老百姓？她支持陳嘉昌局長盡力調查此案，警察必須硬起來執行公權力，不能讓黑勢力看沒有。

徐巧芯的貼文引發網友討論，表示「如果能做到適度的戒嚴大力掃黑我絕對贊成」、「綠色執政後，警政每下愈況」、「這次的事件北市警局必須嚴查，我認真覺得這太扯了」、「想不到連警察都管不住黑道了！這社會到底怎麼了，還能讓人安心嗎」、「警察要硬起來，法官也是」。

(中時新聞網)