第51屆全國技能競賽中區分區技能競賽結果出爐，新竹縣東泰高中培訓選手在配管與暖氣、汽車噴漆、中餐烹飪等3個職類創佳績，展現實力晉級全國賽。其中，高三學生鄭鴻業在配管與暖氣職類拿下中區分區賽銅牌，終於如願晉級全國賽。

鄭鴻業在新竹市南華國中畢業後，會就讀東泰高中水電技術科，主要是因其父是做配管相關工作，他從小耳濡目染，想追隨父親腳步，但其父覺得配管工作型態太辛苦，希望孩子能在高中打好基礎，再往更高學府去進修，未來成為頂尖的工程師。

鄭鴻業去年高二參加中區分區技能競賽，未獲任何獎項，將挫折轉化成進步成長的動力，憑藉堅持與毅力，將練習時間拉長，並在陳永炎老師的指導下，把練習題目做更多變化。

鄭鴻業將改變尺寸及外觀等各種設計樣式，反覆做練習，做足準備，一舉拿下中區分區賽配管與暖氣職類第3名，以優異的成績晉級全國賽。

「台上1分鐘、台下10年功！」東泰高中校長賴文政說，只有經歷長期的累積與淬鍊，才能在競賽中脫穎而出，唯有付出努力，挑戰自我，才有機會成為專業領域上的佼佼者。今年培訓3個職類選手參加中區分區技能競賽，有2人進入全國技能競賽決賽，希望能勇奪佳績，爭取全國技職界最高榮耀。

賴文政說，東泰高中是新竹縣市唯一訓練配管職能的學校，擁有國家等級的專業考場，成立水電技術科主要是為補足偏鄉水電缺工的問題，對學生的教育職能訓練時，均將水電技術列入重點培訓項目，希望未來水電技術科也能像東泰高中籃球隊及電競隊一樣，成為學校及新竹縣市的代表及特色。

(中時 )