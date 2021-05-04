國民黨智庫今天公布民調顯示，過半民眾不信任司法，甚至認為大法官無法客觀釋憲。智庫內政法制組召集人黃德福批評，蔡政府的司法改革形同「人間蒸發」，民眾只看到政治力介入各種司法審判。東吳大學法學院兼任助理教授、律師歐陽弘質疑，至今未落實司改國是會議結論，當年開會就是鬧劇一場。

國民黨智庫上午舉行記者會，公布民眾對蔡政府執政5年來司法改革的看法，高達83.8％民眾不了解蔡政府司法改革的理念，僅42.9％對司改成效有信心，過半民眾不信任司法，也不相信法官會公正審判，更不認為大法官能客觀公正釋憲。

智庫內政法制組召集人黃德福批評，蔡政府這5年來司法改革沒有任何成效，形同「人間蒸發」的司法改革，民眾只看到政治力介入大法官釋憲、各種司法審判。律師王瀚興指出，現今司法改革或司法審判，存在迫切的問題是，法官能否依法審判，而不是依民粹或上意審判。

東吳大學法學院兼任助理教授、律師歐陽弘質疑，蔡英文上任召開司改國是會議，但會議結論是否有拘束力，時至今日看到司法天秤歪掉了，且法務部檢察官也是如此，證明當年的司改國是會議就是一場鬧劇。

歐陽弘痛批，近來松山之亂、北投之亂，看到偵查案件的警察，碰到權貴不敢辦，只敢針對沒權沒勢的小老百姓辦案，顯示不僅是司法層面出問題，連偵辦案件的法務部與警政署也都有很大問題。

歐陽弘指出，法務部依據司改國是會議結論，允諾全面公開起訴書、訂定揭弊者保護法、私部門公益通報保護法等，至今仍在徵詢各方意見，沒有看到進一步發展。

(中時 )