腦部核磁共振檢查發現吳婦腦下垂體腫瘤出血。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

台中47歲吳姓婦人日前突然感覺視力模糊、視野變小合併頭痛症狀，至衛服部豐原醫院就醫，經腦部核磁共振掃描攝影檢查發現腦下垂體腫瘤出血，院方馬上安排開刀，採內視鏡經蝶竇手術，術後配合高壓氧治療，視力逐漸恢復，住院休養2周康復出院。

豐原醫院神經外科醫師姚春安說明，腦下垂體腫瘤出血是腦下垂體中風，因腫瘤生長與血管生長出現了些問題，導致腫瘤內部出血或是梗塞(缺血)狀況，而腦下垂體腫瘤中風後壓力會上升，造成周圍正常組織更嚴重的壓迫，這類病人需要緊急處置。

姚春安指出，腦下垂體腫瘤通常為良性腫瘤，手術目標為完全摘除，以防止復發及減壓。目前手術方法以經蝶竇路徑為主，經由口腔或鼻腔進入蝶竇再到腦下垂體窩，用顯微鏡看到腫瘤，可安全又有效摘除腫瘤，開刀完後，視野往往會有進步，視力也可獲得改善。

眼科醫師呂姿瑢表示，視力模糊或視野缺損，可能起因於眼球本身疾患，如眼角膜，水晶體，視網膜，黃斑部等等的異常，或是視神經傳導路徑病變或腦部視覺區問題，若有這些視力症狀應盡早就醫，對症治療。

呂姿瑢建議民眾可從日常生活中自我檢查，例如看東西時的清晰度不佳，需注意視力問題，另外短時間內發生有莫名未注意的行車碰撞，或走路莫名跌倒的頻率增加時，需注意是否視野受損情況，而年滿40歲民眾建議於健康檢查時需例行性的做視力、視野、眼壓檢查。

(中時 )