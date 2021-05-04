由美國和歐洲旅遊、航空、工會、商會和機場組織組成的聯盟，周一向政府呼籲「盡快、安全」地全面重啟美國與英國之間的航空旅行市場。

在致美國總統拜登和英國首相強生的信函中，這些團體表示，預計在6月初舉行的領導人會議，將是「共同宣布為美國和英國人民全面開放美英航空旅行市場的理想時機」。

自2020年3月疫情爆發以來，美國即已幾乎全面禁止近期曾待過英國的非美國公民入境。

這封由美國商會、美國航空、全球商務旅行協會（Global Business Travel Association）、航空機師協會（Air Line Pilots Association）、維珍航空、英國航空協會（Association of UK Airlines）、美國航空航天工業協會（Aerospace Industries Association）等團體共同簽署的信函表示，恢復跨大西洋的飛航，不僅將給我們各自的經濟帶來顯著正面的影響，也將讓那些與親友分離逾一年的人們得以團聚。信中強調，「安全地重啟美英之間的邊境，對兩國從新冠疫情中復甦的經濟至關重要」。

歐盟高層周一已建議在下個月放寬防疫的旅行限制，讓更多國家的外國旅客得以進入歐盟，盼藉此在今年夏天提振受疫情重創的旅遊業。

不過，美國政府是否願意出手，協助美國人向外國政府證明他們為了出行已經完成疫苖接種，仍是一個主要的癥結點。白宮發言人薩琪對此表示，美國不會提供聯邦疫苗接種資料庫，也不會發布要求所有人都必須獲得單一疫苗接種證書的聯邦命令。

另一方面，隨著美國持續加快疫苖接種進度，以及國內疫情大幅緩解，其航空市場亦持續蓬勃復甦。根據美國運輸安全管理局（TSA）公布的最新數據，周日（5月2日）全美航空旅客人數達到近167萬人次，創下新冠肺炎疫情爆發以來的單日新高記錄，儘管與2019年同期的運量水平相比仍減少35%。自今年2月中旬以來，美國的航空旅客人數持續攀升，且自3月11日以來，平均每日機場旅客人數已超過100萬人次。航空業高層並透露目前訂票情況良好，對夏季旅遊市場抱持謹慎樂觀的看法。

(時報資訊)