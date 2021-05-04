為持續培育具有實務經驗與能力的半導體測試技術與人才，逢甲大學4日表示，逢甲校長李秉乾3日與欣銓科技董事長盧志遠，共同簽訂產學聯盟合作備忘錄及先導計畫協議書，並由欣銓集團內的全智科技公司捐贈儀器設備，助益逢甲大學提升在高頻電子技術教學與研究的實力。

半導體產業為近年來台灣最關注的產業之一，半導體測試產業更因應在家工作及相關3C產品的需求增加，擴充產能與人才，成為當務之急。雙方簽訂產學聯盟合作備忘錄及先導計畫協議書後，將以欣銓卓越的半導體測試技術與營運實力，結合逢甲的務實與優異的教學理念與研發能量，共創產學合作的新典範。

此次產學聯盟合作內容，涵蓋諮詢顧問、技術交流與產學專案、在職進修培育、校外實習及學生獎學金、優先錄用優秀畢業生，與回饋捐贈等六大面向；而先導計畫協議書重點，則聚焦在先進應用領域上，引導學生團隊掌握和解決業界真實問題，增進學生實務競爭力為主的嶄新的合作模式，希望共同為台灣半導體供應鏈產業在5G應用、智慧物聯網、人工智慧、高速運算及車用電子等方面的發展，持續培育優秀的人才，以維持國際競爭力。

李秉乾表示，逢甲大學智慧創新港（iHub）是學校重要的產學合作基地，正面對著台中重要發展的水湳經貿園區和逢甲本身的水湳新校地，未來發展潛力無窮，這次和欣銓、全智科技合作，讓我們更有無比信心開創一個產業、學生和學校三贏的產學新模式。

盧志遠指出，欣銓自1999年創業開始，最重視的是誠信，尤其是在測試領域，通常牽涉到最機密的核心，一定要得到客戶百分百的信任。從誠信到技術的精緻與成熟，這也是欣銓和全智跨越式進展的根基。而逢甲也是他認識20多年的學校，他非常清楚逢甲的蛻變與成長，雙方此次正式合作，不管是人才培育或者產學研究，他都非常欣然樂見未來能為造福國家的經濟建設。

擔任此次簽約見證人的逢甲董事長高承恕，提到20多年前，和盧志遠初識的緣分，彼此在學術及產業界的表現，讓惺惺相惜的兩人，有了第一次交集，之後雖未深交，適逢董事會改組，高承恕禮聘一面之緣的盧志遠，擔任逢甲董事，盧志遠亦欣然同意，一任20多年至今，始終是直言、睿智，最關心逢甲的董事之一。

此次簽約，與其說合作，不如說逢甲是抱持向企業學習的虛心，在好的緣分下，齊心努力，為台灣的未來共同奮鬥。

欣銓集團為台灣IC測試龍頭企業，盧志遠是中央研究院院士，更是台灣DRAM的重要推手，同時擔任旺宏電子總經理，是台灣知名企業家。

欣銓以卓越的測試工程、資訊工程與品質工程技術能力，成為美國、歐洲、日本及國內等多家國際重量級半導體大廠，及晶圓代工、產品設計大廠長期且重要的策略夥伴，在全球半導體供應鏈中，占有關鍵地位，營運與投資布局全球，目前在國內有5座工廠，並於新加坡、韓國、日本及大陸南京，設立海外工廠或營運據點。

逢甲大學近年來不斷地創新思維，翻轉高等教育，積極地弭平產業與學界的分野，並創造學生在就業市場的價值，希望逢甲與欣銓此次的攜手，能相互激發出更多的創新火花，積極探索產學合作與人才培育的新模式，共同培育台灣的半導體領域的即戰力人才。

(工商 )