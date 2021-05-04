蔡英文總統（左）4日出席「2021臺灣資安大會開幕典禮」，與經濟部長王美花（右）一同主持資安大會啟動儀式。（鄭任南攝）

蔡英文今接見「2021 GiCS第一屆尋找資安女婕思獲獎隊伍」致詞時表示，邁入物聯網及5G時代，政府持續推動「資安即國安」戰略；確保產業研發中的資訊安全，打造能被世界信賴的資安系統及產業鏈，將是臺灣在全球競爭中最重要的優勢。

蔡英文首先歡迎獲獎隊伍來到總統府，並表示，今年科技部舉辦了第一屆2021 GiCS（Girls in CyberSecurity）尋找資安女婕思競賽，這個活動非常有意義。

蔡英文提到，去年11月她和臺灣資安戰隊及高中資安社團見面，當時，有同學詢問投入資安的性別比例問題，她回答，「女性怎麼會不適合資安呢？」因此，她要感謝科技部舉辦活動，相信透過競賽及更多制度性的資源與支持，可以激勵更多女性在資安、科技領域，有更多深入、專業的發展。

蔡英文指出，目前臺灣已經有非常多女性科技人的組織，在國際上，也有許多跨國的女科技人聯絡網及相關國際會議。她相信所有獲獎同學未來都會成為重要的生力軍；不論大家進入哪個領域，都能勇於突破既有框架，帶來嶄新創意，促進更多重要的科技發展。

蔡英文表示，這次在「資安闖天關」競賽當中，運用自駕車結合VR設計關卡，這也是政府目前的重點發展方向。獲獎同學們不僅具有資安知識，還要有實務技能才能解題、闖關，真的非常不容易。

蔡英文說，另一組「創意發想賽」，則是鼓勵非資訊安全相關科系的同學參加，讓大家了解及觀察生活中的資安問題，共同思考解決方案；參加的情況非常踴躍，這是非常好的現象。我們也鼓勵同學們透過各種跨領域的學習，培養不同專長，未來不論對生涯規劃或促進專業領域發展，都會有非常好的助益。

蔡英文指出，她的上一個任期開始，「資安即國安」一直是執政團隊的重要信念。在全球邁入物聯網及5G時代，政府將進階推出「資安即國安2.0」戰略，規劃新設「數位發展部」來統籌資訊、資安、網路、通訊與傳播，以提升臺灣整體的數位國力。

蔡英文強調，確保產業研發中的資訊安全，打造能被世界信賴的資安系統及產業鏈，將是臺灣在全球競爭中最重要的優勢。女婕思活動是人才培育向下扎根的重要里程碑，每一位獲獎同學都是珍貴的數位種子，她非常期待同學們的表現，也期盼未來繼續推動「資安即國安3.0」，甚至是4.0，持續用下一個世代的數位思考強化資安運用，提升臺灣整體數位產業的實力，「這一點，我也希望跟各位同學一起來努力」。

蔡英文：打造被世界信賴的資安系統 是全球競爭中最重要的優勢。（曾薏蘋攝）

蔡英文總統（中）4日出席「2021臺灣資安大會開幕典禮」，在網路家庭董事長詹宏志（左）等人陪同下走進會場，並向現場來賓致意。（鄭任南攝）

蔡英文總統（左）4日出席「2021臺灣資安大會開幕典禮」，與一同出席的美國在台協會處長酈英傑（右）在開幕典禮上一同合影。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）4日出席「2021臺灣資安大會開幕典禮」，在行政院副院長沈榮津（左）與經濟部長王美花（右）等人陪同參觀展場，對說明的參展廠商比了一個讚。（鄭任南攝）

蔡英文總統（中）4日出席「2021臺灣資安大會開幕典禮」率領政府官員與參展的廠商合影留念，與行政院副院長沈榮津（右）互相交換意見，圖左為國安會秘書長顧立雄。（鄭任南攝）

蔡英文總統4日出席「2021臺灣資安大會開幕典禮」後離開會場，對媒體提出的問題未予回應。（鄭任南攝）

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