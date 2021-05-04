家畜所管制隊員使用潤滑油處理了40分鐘終於順利幫助小貓脫困。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

小貓脫困後已全身癱軟。（家畜所提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣家畜疾病防治所4月28日晚間接獲布袋民眾通報案件，指住家旁有一浪貓卡在石頭裡，民眾試圖救援仍無法成功因此緊急通報求助，家畜所即刻派員前往後發現原來是幼貓頭部卡進石磨洞內，管制隊同仁反覆利用潤滑油潤滑貓頭與石磨間小心翼翼推擠，努力40分鐘，順利將幼貓脫困。

家畜所長林珮如說，4月28日接獲布袋鎮開設美髮院的李姓民眾通報，說他家附近一隻約3個多月大浪貓卡在石頭內，家畜所人員前往發現是一隻浪貓疑似因貪玩，整個頭部卡進石磨洞內，通報民眾則說自己嘗試了1個多小時仍無法幫他脫困，緊急通報求助。

林珮如說，家畜所管制人員到場後利用潤滑油處理但貓咪仍動彈不得，多次想用鐵鎚將石磨砸破，但又怕傷到小貓，只能反覆利用潤滑油潤滑貓頭與石磨縫隙，再小心翼翼推擠，努力了40分鐘終於助他脫困，成功完成救援任務。

家畜所表示，為救助嘉義縣危難動物，嘉義縣政府成立24小時動物緊急救援專線（0932-525-995），光是109年度就接獲約370件通報案件，救助動物不計其數，設置專線立意良善，但發現很多民眾會濫用公務資源，例如自已撞傷犬隻卻不自行送醫，或是因不想看到犬貓，謊報動物受傷硬要管制人員帶走，甚至是家中飼養寵物生病，卻謊報為浪犬貓要求醫療等，因此為避免資源與人力浪費，目前救治對象僅限無飼主犬貓，如為自家中所飼養的動物，飼主應善盡責任，請自行處理。

(中時 )