近日民進黨屢遭外界質疑「黑道治國」，國民黨高市議員李眉蓁在臉書發文，狠嗆「綠色是黑金政治的顏色」；對此，代表菊系參選左楠區議員的黃偵琳馬上跳出來回擊，直指李眉蓁的父親李榮宗就是角頭老大，反批李「老爸收黑錢還有臉說別人」。

李眉蓁4日上午在臉書發文，指最近有2個前「黨代表」搶盡鋒頭，一個叫「李義祥」另一個是「趙介佑」。她說，李義祥過去5年標下台鐵大小工程上億元，以他劣跡斑斑的工程聲譽，實在讓人不能不聯想到官商勾結的可能性。

另外，李眉蓁諷刺，趙介佑也不遑多讓，年級輕輕前科累累，卻能橫跨黑白兩道，把警察局當成自家廚房，現在出事了，所有民進黨「高層」紛紛「次元刀切割」，宣稱與趙「不認識」、「不知道」，完全撇清關係，「試問，如果趙介佑沒有背後的『黨政關係』，他能如此囂張跋扈？」

李眉蓁抨擊，蔡英文總統說要改革台鐵、也說要整頓治安，最近不斷宣誓決心，但「燈下黑」，「綠色是黑金政治的顏色，蔡總統有看見嗎？」

針對李眉蓁發文批評，立委劉世芳服務處執行長、有意參選左楠區議員的黃偵琳反嗆，李眉蓁的父親李榮宗綽號「澇骨」，「左營的人都知道她爸是角頭老大，連維基百科都有介紹」，黃提醒對方別忘父親在擔任高雄市議員時因朱安雄議長賄選案，收受500萬被判刑並解職，「老爸收黑錢還有臉說別人，記得當一隻手指頭指著別人，有四隻手指頭指著自己」。

黃偵琳也揶揄，前陣子楠梓國民運動中心宣布設計方向，就李眉蓁一個民代缺席，不好好監督地方市政，「現在管到台北的事，是不是在刷全國知名度，想再參選一次高雄市長？」

(中時 )