民進黨立委蘇巧慧等人提案修正《公投法》，規定公投連署要填基本資料及貼附身分證影本，此外，戶政機關如果刪除人數超過三萬人、或是刪除連署人數十分之一以上者，中選會應公告該公投案不成立。對此，國民黨立委林為洲懷疑，將來民進黨就可以藉由製造不合格數來操作公投，惡意讓公投案不成案。

林為洲指出，在公投「連署」階段，只要戶政機關刪除人數超過三萬人或連署人數十分之一以上者，主管機關應為公民投票案不成立之公告。依據現行規定只要28萬9667人連署就可成案，但哪怕連署100萬份，只要被刷掉10萬份連署，剩餘的90萬份連署全部沒用。

他以過往數據來說明，在提案階段，「反萊豬公投」不符合率12％、「公投綁大選」不符合率12％、連綠營以前推動過的「東奧正名」不符合率13％，全部連成案都機會都沒有，哪怕提案人數量比最低標1932人還有多更多也不行。

林為洲指出，依據中選會可以提供資料，「重啟核四」不合率18％、就連綠營選民支持的「東奧正名」公投，不符合率都高達16.8％，一樣超過刪除連署人10％規定，甚至已經通過的「反核食公投」不合連署規定人數17多萬人、「反深澳電廠公投」17多萬人、「反空汙公投」18多萬人，都已超過刪除3萬人規定，這些公投全部都會被封殺。

林為洲質疑，若這樣的修法通過，會讓執政黨將來有惡意操作的空間，比方說，動員「趙介佑們」假意參加連署，實則故意製造大量不符規定的連署書，讓公投案無法通過不合格數門檻，最後讓公投成案都不能成案。

林表示，在公投「提案」階段，只要戶政機關刪除人數超過提案人的十分之一者，該提案就逕予駁回。簡單來說，依據現行規定，提案人只要1932人就可成案，修法過了只要有200人故意亂填寫資料就讓提案被封殺。

林為洲說，目前這部法案已經一讀交付委員會審查中，但復議期尚未通過，請提案委員們想一想，為了公投奮鬥許久的民主前輩們會看見你們設下諸多限制，將原本回歸民眾的自由的鳥抓回關到更嚴苛的鳥籠中嗎？問問自我價值信仰，自行復議後撤案吧！

(中時 )