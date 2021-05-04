台股今(4日)開高走低一路下殺，各類股全面下跌，指數高低震盪680點，終場加權指數以16933.78點作收，下跌288.57點，成交值高達6642億元，再創歷史新天量。

台北股市開盤以17249.56點、上漲27.21開出，指數先走高來到17328.55點，上漲106點，不料10分鐘後隨即翻臉跳水，萬七大關失守後仍未止跌，電子、傳產、金融各類股全面走跌，停利、停損賣壓齊出籠，指數一路下探至16647.61點，重挫574.74點，指數盤中高低震盪達680點，月線也告失守。

權值股王台積電以平盤588元開出後，今日扮演穩盤角色，勉力守在平盤之上，高點來到594元，上漲6元，聯電一度翻黑觸及51.5元，下跌1.5元，午盤過後奮力往上拉至55.1元，反而上漲2.1元，大立光則因矽力-KY股價跌破3000元，重返股王寶座。

面板雙虎友達、群創隨大盤翻黑後，股價不斷下殺，盤中均觸及跌停板，彩晶則是早早就鎖住跌停；航運族群今日也是哀鴻遍野，長榮、新興、裕民、陽明、萬海、慧洋-KY等盤中都被打到跌停板；鋼鐵股的中鋼、燁興、中鴻、燁輝、大成鋼、盛餘、海光等也都觸及跌停價位。

(中時新聞網)