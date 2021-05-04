新北市蘆洲63歲魏姓外婆於2019年2月開始，疑因不滿獨自扶養5歲外孫，竟長期拿剪刀、拖把虐打其出氣，甚至以鐵絲綑綁限制行動，反覆拔光外孫指甲，行為令人髮指。同年10月，魏婦又瘋狂毆打外孫，導致其顱內出血送醫不治，遭判無期徒刑。今（2021）年3月23日，高院開庭，魏婦律師辯護其患有智能障礙，對自身行為毫無認知。案經上訴，台灣高等法院今（4）日再開庭傳喚法醫師、心理諮商師作證，醫院鑑定魏婦精神正常，且手段殘忍、犯後態度惡劣，再判無期徒刑，褫奪公權終身。

據判決書內容指出，魏婦從2019年2月開始，疑因不滿女兒託付5歲外孫給她，於是便對男童進行施虐，不是限制飲食，害男童成皮包骨，就是以抓背的「不求人」、剪刀、拖把毆打，凌虐時間長達半年多；此外，魏婦還會拿繩子與鐵絲綑綁外孫脖子限制行動，並拔掉其指甲至變形。2019年10月31日魏婦又對外孫施暴，導致其顱內出血、出血性休克，送醫後宣告不治。

2020年9月，一審法官認為魏姓外婆身為男童唯一監護人，卻未善盡監護人身分，甚至出手虐待，手段慘無人道，且犯後不認，辯稱外孫被阿公附身，自己是為「驅靈」才動手。此外魏婦還因羈押期限屆滿表示「想要出去」，頻頻辯稱「不是我虐待他的，是他自己皮，拿棍子玩」等語。法官諭知全案候核辦。

因此今（2021）年3月23日，高院再開庭，針對魏婦律師辯護其患有智能障礙，對自身行為毫無認知一事，案經上訴，台灣高等法院今（4）日再開庭傳喚法醫師、心理諮商師作證，醫院鑑定魏婦精神正常，且手段殘忍、犯後態度惡劣，再判無期徒刑，褫奪公權終身。

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